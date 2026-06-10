Ворог атакував Павлоград: пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених 13-річний хлопчик. ФОТО

Війська РФ у середу, 10 червня, атакували місто Павлоград, що у Дніпропетровській області. Унаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Поранена дитина

"Ворог атакував Павлоград. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа", - написав він.

Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед них 13-річний хлопчик. Також поранення дістали чоловіки 43, 44 та 79 років.

Крім того, до лікарні доставили 75-річну жінку. Вона у важкому стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

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Наслідки атаки РФ





3 червня в ОВА повідомляли, що війська РФ атакували Павлоград. Унаслідок удару зайнялися п’ятиповерхівка й кілька автівок.

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