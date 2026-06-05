Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: загинула жінка, пошкоджено підприємства і житло

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Загинула жінка, двоє людей поранені, пошкоджено будинки та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА у Троїцькій громаді загинула жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждали двоє чоловіків. Горів приватний будинок.

У Павлограді сталася пожежа. Горіли 2 приватні оселі, будівля та 14 автівок.

Синельниківський район

У Шахтарському через атаку БпЛА сталися пожежі. Пошкоджені 2 багатоповерхових будинки, 6 авто та інфраструктура.

У Миколаївській громаді пошкоджена АЗС.

Дніпровський район

Ворог атакував БпЛА Підгороднянську громаду.

Самарівський район

Через атаку БпЛА у Перещепинській громаді пошкоджений приватний будинок.

Нікопольський район

Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

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