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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: загинула жінка, пошкоджено підприємства і житло

Атака РФ на Дніпропетровщину: одна загибла, двоє поранених після обстрілів

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Загинула жінка, двоє людей поранені, пошкоджено будинки та підприємства.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА у Троїцькій громаді загинула жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждали двоє чоловіків. Горів приватний будинок.

У Павлограді сталася пожежа. Горіли 2 приватні оселі, будівля та 14 автівок.

Синельниківський район

У Шахтарському через атаку БпЛА сталися пожежі. Пошкоджені 2 багатоповерхових будинки, 6 авто та інфраструктура.

У Миколаївській громаді пошкоджена АЗС.

Дніпровський район

Ворог атакував БпЛА Підгороднянську громаду.

Самарівський район

Через атаку БпЛА у Перещепинській громаді пошкоджений приватний будинок.

Нікопольський район

Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34353) Павлоград (203) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (412) Нікопольський район (788) Самарівський район (31) Павлоградський район (154) Синельниківський район (551) Шахтарське (9)
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