Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворог понад 20 разів атакував область дронами, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися Павлоград, Дніпро, Нікопольщина, Синельниківщина та Криворізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Павлоградський район

Росіяни цілили по Павлограду та Юріївській громаді. У райцентрі пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі. Виникли пожежі у двох квартирах багатоквартирного житлового будинку.

Постраждали 45-річний чоловік та 75-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. У громаді понівечена інфраструктура та приватний будинок.

Дніпровський район

Під ударом були Дніпро та Підгородненська громада. В обласному центрі пошкоджене підприємство, виникла пожежа.

У Підгородньому горіла господарська споруда.

Через вечірні удари за уточненою інформацією постраждали 8 людей. Пошкоджені продовольчі склади й пошта.

Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу складських приміщень, спричинену ворожим обстрілом напередодні ввечері.

Нікопольський район

На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Атакував дронами та артилерією.

Синельниківський район

Окупанти спрямували БпЛА на Яворницьку громаду. Також через атаку безпілотників у Шахтарському пошкоджені 3 багатоквартирні будинки й вантажівка.

У Миколаївській громаді пошкоджена інфраструктура, приватний будинок й авто.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватна оселя та інфраструктура.

Криворізький район

У Криворізькому районі били по Кривому Рогу та Апостолівській громаді. Зайнялися пожежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон атакував авто з журналісткою та військовими на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж



















