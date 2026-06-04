Россияне атаковали пять районов Днепропетровской области: есть пострадавшие. ФОТО
Враг более 20 раз наносил удары по области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. Под ударами оказались Павлоград, Днепр, Никопольский и Синельниковский районы, а также Криворожский район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Павлоградский район
Россияне наносили удары по Павлограду и Юрьевской громаде. В райцентре повреждены многоквартирный дом и автомобили. Пострадали 45-летний мужчина и 75-летняя женщина. Лечиться будут амбулаторно. В громаде разрушена инфраструктура и частный дом.
Днепровский район
Под ударом оказались Днепр и Подгородненская громада. В областном центре повреждено предприятие, возник пожар.
В Подгородном горело хозяйственное здание.
В результате вечерних ударов, по уточненной информации, пострадали 8 человек. Повреждены продовольственные склады и почта.
Никопольский район
В Никопольском районе противник наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской громадам.
Атаковал дронами и артиллерией.
Синельниковский район
Оккупанты направили БПЛА на Яворницкую громаду. Также в результате атаки беспилотников в Шахтерском повреждены 3 многоквартирных дома и грузовик.
В Николаевской громаде повреждена инфраструктура, частный дом и автомобиль.
Повреждены многоквартирные дома, частный дом и инфраструктура.
Криворожский район
В Криворожском районе наносили удары по Кривому Рогу и Апостоловской громаде. Возникли пожары.
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