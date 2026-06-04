Россияне атаковали пять районов Днепропетровской области: есть пострадавшие. ФОТО

Враг более 20 раз наносил удары по области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. Под ударами оказались Павлоград, Днепр, Никопольский и Синельниковский районы, а также Криворожский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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Павлоградский район

Россияне наносили удары по Павлограду и Юрьевской громаде. В райцентре повреждены многоквартирный дом и автомобили. Пострадали 45-летний мужчина и 75-летняя женщина. Лечиться будут амбулаторно. В громаде разрушена инфраструктура и частный дом.

Днепровский район

Под ударом оказались Днепр и Подгородненская громада. В областном центре повреждено предприятие, возник пожар.

В Подгородном горело хозяйственное здание.

В результате вечерних ударов, по уточненной информации, пострадали 8 человек. Повреждены продовольственные склады и почта.

Никопольский район

В Никопольском районе противник наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской громадам.

Атаковал дронами и артиллерией.

Синельниковский район

Оккупанты направили БПЛА на Яворницкую громаду. Также в результате атаки беспилотников в Шахтерском повреждены 3 многоквартирных дома и грузовик.

В Николаевской громаде повреждена инфраструктура, частный дом и автомобиль.

Повреждены многоквартирные дома, частный дом и инфраструктура.

Криворожский район

В Криворожском районе наносили удары по Кривому Рогу и Апостоловской громаде. Возникли пожары.

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