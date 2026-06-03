Российский дрон атаковал автомобиль с журналисткой и военными на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области в результате атаки российского FPV-дрона пострадали журналистка 5-го канала Ольга Калиновская и военнослужащие 148-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Институт массовой информации. Инцидент произошел 3 июня около 06:30 в 17 километрах от линии боевого столкновения во время заезда группы в Покровское.

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Дрон попал в защитную сетку автомобиля

По словам журналистки, российский FPV-дрон на оптоволокне ударил в защитную сетку перед лобовым стеклом военного автомобиля.

После попадания произошел взрыв, а все люди, находившиеся внутри машины, получили контузии.

"Со мной все хорошо, меня осмотрели в одном из стабилизационных пунктов, прокапали, зафиксировали легкую акубаротравму. Были головная боль и тошнота, но уже прошло", – рассказала Ольга Калиновская.

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От более серьезных последствий спас бронированный автомобиль

Журналистка сообщила, что передвигалась в легкобронированном автомобиле "Хаммер", который был дополнительно оборудован защитными сетками.

Именно эта защита, по ее словам, спасла людей от более тяжелых травм.

Калиновская отметила, что дрон, вероятно, имел кумулятивный заряд, поэтому осколочных ранений удалось избежать. В то же время во время эвакуации из поврежденного автомобиля люди получили ссадины и ушибы.

"Единственное, что когда мы выпали из машины, все вывалились на асфальт, то поцарапали руки, ноги, колени и локти. Но это мелочи", – сказала журналистка.

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Россияне контролируют дорогу с помощью дронов

По словам Калиновской, российские военные активно контролируют этот участок дороги с помощью беспилотников и пытаются затруднить логистику украинских подразделений.

Она также рассказала, что после их проезда атакам подверглись и другие автомобили.

Журналистка добавила, что средства радиоэлектронной борьбы и система обнаружения дронов не смогли зафиксировать оптоволоконный беспилотник.

"Мы не видели на "Чуйке" ни одного дрона. Мы его увидели, когда выехали из-за поворота почти ему в лоб, видели его за пять метров. Я думаю, это был ждун", – отметила она.

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