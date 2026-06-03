Удар РФ по Днепру: более 20 человек в больницах, четверо - в тяжелом состоянии

В настоящее время в больницах остаются 22 человека, пострадавших во время атаки на Днепр, которую враг совершил в ночь на 2 июня.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

Как отмечается, среди госпитализированных двое детей - девочка 13 лет и мальчик 16 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, как и большинство взрослых.

Четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

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Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По последним данным, 2 июня в столице 7 погибших, 81 пострадавший.

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Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.