Удар РФ по Дніпру: понад 20 людей у лікарнях, четверо - у важкому стані

Наразі у лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч проти 2 червня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, серед госпіталізованих дві дитини - дівчинка 13 років та хлопець 16 років. Вони у стані середньої тяжкості, як і більшість дорослих.

Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.

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Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

За останніми даними, 2 червня у столиці 7 загиблих, 81 постраждалий.

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Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.