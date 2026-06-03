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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Ночь в Днепропетровской области: враг обстрелял 3 района: повреждены предприятие и гражданская инфраструктура. ФОТО

Более 15 раз враг наносил удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Атаки на Никопольский район

Как отмечается, в Никопольском районе враг наносил удары по райцентру, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мировской громадам. Поврежден частный дом и инфраструктура.

Обстрел Никопольского района

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Атаки на другие районы

По данным ОВА, в Каменском повреждено неэксплуатируемое здание.

Противник нанес удар и по Губининской громаде, что в Самаровском районе. Повреждены агропредприятие и магазин.

Повсюду обошлось без пострадавших.

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обстрел (32974) Никополь (1391) Днепропетровская область (5269) Никопольский район (782)
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