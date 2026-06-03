Ночь в Днепропетровской области: враг обстрелял 3 района: повреждены предприятие и гражданская инфраструктура. ФОТО
Более 15 раз враг наносил удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки на Никопольский район
Как отмечается, в Никопольском районе враг наносил удары по райцентру, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мировской громадам. Поврежден частный дом и инфраструктура.
Атаки на другие районы
По данным ОВА, в Каменском повреждено неэксплуатируемое здание.
Противник нанес удар и по Губининской громаде, что в Самаровском районе. Повреждены агропредприятие и магазин.
Повсюду обошлось без пострадавших.
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