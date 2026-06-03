Ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив по 3 районах: пошкоджено підприємство та цивільну інфраструктуру. ФОТО

Понад 15 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на Нікопольщину

Як зазначається, на Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок та інфраструктура.

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Атаки на інші райони

За даними ОВА, у Кам’янському понівечена будівля, що не експлуатується.



Противник завдав удару й по Губиниській громаді, що у Самарівському районі. Пошкоджене агропідприємство та магазин.

Всюди минулося без постраждалих.

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