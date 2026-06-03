Ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив по 3 районах: пошкоджено підприємство та цивільну інфраструктуру. ФОТО
Понад 15 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки на Нікопольщину
Як зазначається, на Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок та інфраструктура.
Атаки на інші райони
За даними ОВА, у Кам’янському понівечена будівля, що не експлуатується.
Противник завдав удару й по Губиниській громаді, що у Самарівському районі. Пошкоджене агропідприємство та магазин.
Всюди минулося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль