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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив по 3 районах: пошкоджено підприємство та цивільну інфраструктуру. ФОТО

Понад 15 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на Нікопольщину

Як зазначається, на Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок та інфраструктура.

Обстріл Нікопольщини

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Атаки на інші райони

За даними ОВА, у Кам’янському понівечена будівля, що не експлуатується.

Противник завдав удару й по Губиниській громаді, що у Самарівському районі. Пошкоджене агропідприємство та магазин.

Всюди минулося без постраждалих.

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обстріл (34320) Нікополь (1554) Дніпропетровська область (5094) Нікопольський район (785)
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