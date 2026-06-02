Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: на Нікопольщині важко поранено чоловіка

Упродовж дня 2 червня російські війська майже 60 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Дніпро

Так, він нагадав, що у Дніпрі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони в лікарні у стані середньої тяжкості.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Понівечені приватні будинки, інфраструктура, адмінбудівля і автомобілі.

Унаслідок ворожих ударів поранень дістав 63-річний чоловік. Він у важкому стані.

Криворізький район

На Криворіжжі противник завдав удару по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

Кам'янський та Синельниківський райони

У Кам'янському районі пошкоджено приватний будинок.



На Синельниківщині росіяни били по Маломихайлівській громаді. Понівечений магазин.

