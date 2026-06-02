Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: на Нікопольщині важко поранено чоловіка

Упродовж дня 2 червня російські війська майже 60 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Так, він нагадав, що у Дніпрі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони в лікарні у стані середньої тяжкості.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Понівечені приватні будинки, інфраструктура, адмінбудівля і автомобілі.

Унаслідок ворожих ударів поранень дістав 63-річний чоловік. Він у важкому стані.

Криворізький район

На Криворіжжі противник завдав удару по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

Кам'янський та Синельниківський райони

У Кам'янському районі пошкоджено приватний будинок.

На Синельниківщині росіяни били по Маломихайлівській громаді. Понівечений магазин.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці нічного удару РФ. За останніми даними, загинули 16 осіб, 42 людини дістали поранення.
  • Раніше повідомлялося, що кількість жертв атаки на Дніпро зросла до 12: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник, доля кількох людей невідома.
  • Завтра, 3 червня 2026 року, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

