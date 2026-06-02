Россияне почти 60 раз атаковали Днепропетровщину: в Никопольском районе тяжело ранен мужчина

Днепр обстрел

В течение дня 2 июня российские войска почти 60 раз наносили удары по пяти районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Днепр

В частности, он напомнил, что в Днепре поврежден многоэтажный жилой дом. Ранены двое детей – 17-летний парень и 7-летняя девочка. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады.

Повреждены частные дома, инфраструктура, административное здание и автомобили.

Вследствие вражеских ударов ранения получил 63-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии.

Криворожский район

В Криворожье противник нанес удар по Апостоловской, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены частный дом и инфраструктура.

Каменский и Синельниковский районы

В Каменском районе поврежден частный дом.

В Синельниковском районе россияне обстреляли Маломихайловскую громаду. Разрушен магазин.

Что предшествовало?

  • Напомним, в Днепре завершилась поисково-спасательная операция на месте ночного удара РФ. По последним данным,погибли16 человек, 42 человека получили ранения.
  • Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Днепр возросло до 12: среди них мальчики 3 и 8 лет и спасатель, судьба нескольких человек неизвестна.
  • Завтра, 3 июня 2026 года, в Днепре объявлен день траура по погибшим вследствие российского удара.

