Російський дрон атакував авто з журналісткою та військовими на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждали журналістка 5 каналу Ольга Калиновська та військовослужбовці 148-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інститут масової інформації. Інцидент стався 3 червня близько 06:30 за 17 кілометрів від лінії бойового зіткнення під час заїзду групи до Покровського.

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Дрон влучив у захисну сітку автомобіля

За словами журналістки, російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив у захисну сітку перед лобовим склом військового автомобіля.

Після влучання стався вибух, а всі люди, які перебували всередині машини, отримали контузії.

"Зі мною все добре, мене оглянули на одному зі стабілізаційних пунктів, прокапали, зафіксували легку акубаротравму. Були головний біль і нудота, але вже минуло", – розповіла Ольга Калиновська.

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Від серйозніших наслідків врятував броньований автомобіль

Журналістка повідомила, що пересувалася у легкоброньованому автомобілі "Хаммер", який був додатково обладнаний захисними сітками.

Саме цей захист, за її словами, врятував людей від важчих травм.

Калиновська зазначила, що дрон, імовірно, мав кумулятивний заряд, тому уламкових поранень вдалося уникнути. Водночас під час евакуації з пошкодженого автомобіля люди отримали подряпини та забої.

"Єдине, що коли ми випадали з машини, вивалилися всі на асфальт, то подерли руки, ноги, коліна та лікті. Але це дрібниці", – сказала журналістка.

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Росіяни контролюють дорогу дронами

За словами Калиновської, російські військові активно контролюють цю ділянку дороги за допомогою безпілотників та намагаються ускладнити логістику українських підрозділів.

Вона також розповіла, що після їхнього проїзду атак зазнали й інші автомобілі.

Журналістка додала, що засоби радіоелектронної боротьби та система виявлення дронів не змогли зафіксувати оптоволоконний безпілотник.

"Ми не бачили на "Чуйці" жодного дрона. Ми його побачили, коли виїхали з-за повороту майже йому в лоб, бачили його за п’ять метрів. Я думаю, це був ждун", – зазначила вона.

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