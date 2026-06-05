Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: погибла женщина, повреждены предприятия и жилые дома

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область с помощью дронов и артиллерии. Погибла одна женщина, двое человек получили ранения, повреждены дома и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Троицкой громаде погибла женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадали двое мужчин. Горел частный дом.

В Павлограде произошел пожар. Горели 2 частных дома, здание и 14 автомобилей.

Синельниковский район

В Шахтерском из-за атаки БПЛА произошли пожары. Повреждены 2 многоэтажных дома, 6 автомобилей и инфраструктура.

В Николаевской громаде повреждена АЗС.

Днепровский район

Враг атаковал БПЛА Подгороднянскую громаду.

Самаровский район

В результате атаки БПЛА в Перещепинской громаде поврежден частный дом.

Никопольский район

Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

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