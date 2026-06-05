Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: погибла женщина, повреждены предприятия и жилые дома
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область с помощью дронов и артиллерии. Погибла одна женщина, двое человек получили ранения, повреждены дома и предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА в Троицкой громаде погибла женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадали двое мужчин. Горел частный дом.
В Павлограде произошел пожар. Горели 2 частных дома, здание и 14 автомобилей.
Синельниковский район
В Шахтерском из-за атаки БПЛА произошли пожары. Повреждены 2 многоэтажных дома, 6 автомобилей и инфраструктура.
В Николаевской громаде повреждена АЗС.
Днепровский район
Враг атаковал БПЛА Подгороднянскую громаду.
Самаровский район
В результате атаки БПЛА в Перещепинской громаде поврежден частный дом.
Никопольский район
Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.
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