Враг атаковал Павлоград: повреждено многоэтажное здание, среди раненых 13-летний мальчик. ФОТО
В среду, 10 июня, войска РФ обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области. В результате российского удара был поврежден многоэтажный дом.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Раненный ребенок
"Враг атаковал Павлоград. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар", - написал он.
- Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате атаки пострадали пять человек, среди них - 13-летний мальчик. Также ранения получили
мужчины 43, 44 и 79 лет.
Кроме того, в больницу доставили 75-летнюю женщину. Она - в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Последствия атаки РФ
3 июня в ОВА сообщали, что войска РФ атаковали Павлоград. В результате удара загорелись пятиэтажный дом и несколько автомобилей.
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