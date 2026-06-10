Враг атаковал Павлоград: повреждено многоэтажное здание, среди раненых 13-летний мальчик. ФОТО

В среду, 10 июня, войска РФ обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области. В результате российского удара был поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Раненный ребенок

"Враг атаковал Павлоград. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар", - написал он.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате атаки пострадали пять человек, среди них - 13-летний мальчик. Также ранения получили мужчины 43, 44 и 79 лет.

Кроме того, в больницу доставили 75-летнюю женщину. Она - в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровскую область: один человек погиб, еще 10 ранены

Последствия атаки РФ





3 июня в ОВА сообщали, что войска РФ атаковали Павлоград. В результате удара загорелись пятиэтажный дом и несколько автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: в Павлоградском районе погибли мужчина и женщина (обновлено)