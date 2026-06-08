Оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровщину: один человек погиб, еще 10 ранены
В течение понедельника, 8 июня, российские оккупанты более 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы Никопольщины
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Разрушены предприятия, отделение банка, магазин, частные дома, автомобили. В Никополе вследствие вражеской атаки погибла 49-летняя женщина.
Еще семь человек в Никопольском районе получили ранения: двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще пятеро – на амбулаторном лечении.
Обстрелы Синельниковского района
В Синельниковском районе противник нанес удар по Славянской и Николаевской громадам. Повреждены автомобили. Ранен 40-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Обстрелы Павлоградского района
В Павлоградском районе пострадала Богдановская громада. Разрушены заправки и автомобили. В состоянии средней тяжести госпитализирован 62-летний мужчина. Еще один мужчина 40 лет будет лечиться амбулаторно.
Россияне обстреляли и Кривой Рог. Повреждена инфраструктура.
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