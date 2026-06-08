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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты атаковали Павлоградский район: под ударом две АЗС, ранен мужчина. ФОТО

Днём 8 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Павлоградскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

По данным ОГА, две АЗС попали под удар россиян в Павлоградском районе.

Повреждено оборудование одной из заправок, загорелись несколько автомобилей.

Получил ранения 62-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

удар рф по азс

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Автор: 

АЗС (410) обстрел (33040) Днепропетровская область (5294) Павлоградский район (154)
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В Запоріжжі фпв також щодня цілять по АЗС.
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08.06.2026 16:12 Ответить
 
 