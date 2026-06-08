Рашисты атаковали Павлоградский район: под ударом две АЗС, ранен мужчина. ФОТО
Днём 8 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Павлоградскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
По данным ОГА, две АЗС попали под удар россиян в Павлоградском районе.
Повреждено оборудование одной из заправок, загорелись несколько автомобилей.
Получил ранения 62-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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Батька Махно #495444
показать весь комментарий08.06.2026 16:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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