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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти атакували Павлоградський район: під ударом дві АЗС, поранено чоловіка. ФОТО

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, дві АЗС потрапили під удар росіян у Павлоградському районі.

Понівечене обладнання однієї із заправок, зайнялися кілька автівок.

Дістав поранень 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

удар рф по азс

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Автор: 

АЗС (1946) обстріл (34391) Дніпропетровська область (5111) Павлоградський район (155)
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В Запоріжжі фпв також щодня цілять по АЗС.
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08.06.2026 16:12 Відповісти
 
 