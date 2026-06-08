Рашисти атакували Павлоградський район: під ударом дві АЗС, поранено чоловіка. ФОТО

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, дві АЗС потрапили під удар росіян у Павлоградському районі.



Понівечене обладнання однієї із заправок, зайнялися кілька автівок.



Дістав поранень 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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