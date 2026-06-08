Рашисти атакували Павлоградський район: під ударом дві АЗС, поранено чоловіка. ФОТО
Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За даними ОВА, дві АЗС потрапили під удар росіян у Павлоградському районі.
Понівечене обладнання однієї із заправок, зайнялися кілька автівок.
Дістав поранень 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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Батька Махно #495444
показати весь коментар08.06.2026 16:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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