Рашисти вдарили по Нікополю: загинула людина, є постраждалі
Російські окупанти завдали удару по Нікополю, внаслідок чого загинула людина. Чотири особи поранено.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банну та магазин.
Атака росіян обірвала життя 49-річного чоловіка. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив він.
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Як спиться невідомому Вові, який розмінував Чонгар та Кримський перешийок, відвів війська і запустив росіян під Нікополь, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровську область? Віддав все Азовське море і Запорізьку АЕС, а вже не пишу про Каховське водосховище, порти і міста- курорти і сьогодні корчить із себе патріота, що ніби він до того не причетний.