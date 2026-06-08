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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили по Нікополю: загинула людина, є постраждалі

нікополь

Російські окупанти завдали удару по Нікополю, внаслідок чого загинула людина. Чотири особи поранено.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банну та магазин.

Атака росіян обірвала життя 49-річного чоловіка. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив він.

Також читайте: Росіяни атакували Запоріжжя дронами: пошкоджено маршрутку, є постраждалі. ФОТО

Автор: 

обстріл (34391) Нікополь (1557) Дніпропетровська область (5111) Нікопольський район (793)
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Царство Небесне загиблому та скорішого одужання пораненим.
Як спиться невідомому Вові, який розмінував Чонгар та Кримський перешийок, відвів війська і запустив росіян під Нікополь, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровську область? Віддав все Азовське море і Запорізьку АЕС, а вже не пишу про Каховське водосховище, порти і міста- курорти і сьогодні корчить із себе патріота, що ніби він до того не причетний.
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08.06.2026 15:38 Відповісти
 
 