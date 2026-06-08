Рашисти вдарили по Нікополю: загинула людина, є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по Нікополю, внаслідок чого загинула людина. Чотири особи поранено.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банну та магазин.



Атака росіян обірвала життя 49-річного чоловіка. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив він.

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