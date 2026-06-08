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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя дронами: пошкоджено маршрутку, є постраждалі. ФОТО

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ вчергове завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

"Є травмовані, пошкоджене маршрутне таксі: росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя", - уточнив він.

Деталі

За даними ОВА, ворожий безпілотник поцілив у мікроавтобус. Транспорт значно пошкоджено.

Попередньо, одна людина дістала поранення.

обстріл Запоріжжя

Також читайте: Доба на Запоріжжі: РФ здійснила 949 ударів, 5 загиблих і 14 поранених

Автор: 

Запоріжжя (2580) обстріл (34391) Запорізька область (4953) Запорізький район (602)
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Жаль, що ми цього не робимо з ними.
Вони не люди, бо.люди на таке зло неспроможні.
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08.06.2026 15:20 Відповісти
 
 