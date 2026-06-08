Росіяни атакували Запоріжжя дронами: пошкоджено маршрутку, є постраждалі. ФОТО
Вдень 8 червня 2026 року війська РФ вчергове завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
"Є травмовані, пошкоджене маршрутне таксі: росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя", - уточнив він.
Деталі
За даними ОВА, ворожий безпілотник поцілив у мікроавтобус. Транспорт значно пошкоджено.
Попередньо, одна людина дістала поранення.
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Вони не люди, бо.люди на таке зло неспроможні.