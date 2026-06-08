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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: РФ здійснила 949 ударів, 5 загиблих і 14 поранених

Удари по Запоріжжю 8 червня

За добу російські війська завдали 949 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та району загинули 5 людей, ще 14 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 32 авіаудари по Кушугуму, Малокатернинівці, Балабиному, Веселянці, Новоолександрівці, Юліївці, Любицькому, Оріхову, Червоній Криниці, Долинці, Новоселівці, Микільському, Червоному Яру, Верхній Терсі, Омельнику, Заливному, Малій Токмачці, Лісному, Данилівці, Копанях, Варварівці та Чарівному.

695 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Шевченківське, Канівське, Трудове, Лисогірку, Спасівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Преображенку, Рибне, Прилуки, Варварівку, Новоселівку та Цвіткове.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Добропіллю.

221 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Білогір’ю та Прилуках.

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Запоріжжя (2580) обстріл (34391) Запорізька область (4949) Запорізький район (602)
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Ну як завжди варвари воюють з мирним населенням,це не армія це злочинна орда.
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08.06.2026 07:58 Відповісти
А колись, у 19, у вр України, гнида казала - Більше ніколи не впаде жодна слізінка з очей дітей, жінок ... - це Порошенко вигідна війна, він на неї наживається.
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08.06.2026 08:11 Відповісти
 
 