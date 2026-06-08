Доба на Запоріжжі: РФ здійснила 949 ударів, 5 загиблих і 14 поранених

За добу російські війська завдали 949 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та району загинули 5 людей, ще 14 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 32 авіаудари по Кушугуму, Малокатернинівці, Балабиному, Веселянці, Новоолександрівці, Юліївці, Любицькому, Оріхову, Червоній Криниці, Долинці, Новоселівці, Микільському, Червоному Яру, Верхній Терсі, Омельнику, Заливному, Малій Токмачці, Лісному, Данилівці, Копанях, Варварівці та Чарівному.

695 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Шевченківське, Канівське, Трудове, Лисогірку, Спасівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Преображенку, Рибне, Прилуки, Варварівку, Новоселівку та Цвіткове.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Добропіллю.

221 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Білогір’ю та Прилуках.

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