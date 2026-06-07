Російський дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці" у Запоріжжі. ФОТО
Війська РФ знову атакувала рухомий склад "Укрзалізниці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Як зазначається, у Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз.
Постраждалих немає
Завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.
"росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", - наголошують в "УЗ".
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Iгор Ступка
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Ярослав Кийко
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Alex K #531926
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Alex K #531926
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