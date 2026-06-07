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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Російський дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці" у Запоріжжі. ФОТО

Війська РФ знову атакувала рухомий склад "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Як зазначається, у Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз.

Постраждалих немає

Завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.

"росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", - наголошують в "УЗ".

Також читайте: РФ ударила по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст, двоє постраждалих. Пошкоджено рухомий склад

удар по локомотиву в Запоріжжі
удар по локомотиву в Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2577) обстріл (34383) Укрзалізниця (7185) Запорізька область (4949) Запорізький район (599)
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Вибивають логістику, гади.
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07.06.2026 14:53 Відповісти
Той випадок, коли слід діяти дзеркально - вибивати кацапам всю тягу 🚂 в зоні досяжності наших дронів.
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07.06.2026 15:05 Відповісти
Чому українці не атакують кацапсячи жд і електровози,там непочатий край роботи!
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07.06.2026 15:04 Відповісти
Чому українці не атакують кацапсячи жд і електровози,там непочатий край роботи!
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07.06.2026 15:05 Відповісти
 
 