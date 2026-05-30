РФ ударила по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст, двоє постраждалих. Пошкоджено рухомий склад

Обстріли залізничної інфраструктури

Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Удар по залізниці в Запоріжжі

Як зазначається, сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз.

Є жертва

"На жаль, залізнична родина зазнала втрати - загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам", - йдеться у повідомленні.

Око за око
вокзал зруйнували кацапи - зруйнувати 10 вокзалів у раше
30.05.2026 15:42 Відповісти
Отгрызли 20% территории- мы у них 200%. Как можно быть такой наивной? Простите, эмоции...
30.05.2026 15:47 Відповісти
Они по нам Искандер мы помним 10 фламинго. Поддерживаю.
30.05.2026 16:43 Відповісти
Кабіна управління - "в хлам". Били саме туди, щоб убить машиністів... Можливо, двигун дизельний, вцілів...
30.05.2026 15:53 Відповісти
Зелена гніда не дає нашим робити теж саме....
30.05.2026 16:44 Відповісти
 
 