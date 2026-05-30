РФ ударила по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст, двоє постраждалих. Пошкоджено рухомий склад
Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Удар по залізниці в Запоріжжі
Як зазначається, сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз.
Є жертва
"На жаль, залізнична родина зазнала втрати - загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам", - йдеться у повідомленні.
вокзал зруйнували кацапи - зруйнувати 10 вокзалів у раше