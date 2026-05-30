РФ ударила по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст, двоє постраждалих. Пошкоджено рухомий склад

Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по залізниці в Запоріжжі

Як зазначається, сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз.

Також читайте: РФ кількома десятками дронів знищила будівлю вокзалу у Шостці. ФОТО

Є жертва

"На жаль, залізнична родина зазнала втрати - загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували електричку на Запоріжжі: двоє поранених. ФОТО