РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожье: погиб машинист, двое пострадавших. Поврежден подвижной состав

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Враг продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Удар по железной дороге в Запорожье

Как отмечается, сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз.

Есть жертва

"К сожалению, железнодорожная семья понесла утрату — погиб машинист. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Укрзализныця окажет всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам", — говорится в сообщении.

Око за око
вокзал зруйнували кацапи - зруйнувати 10 вокзалів у раше
30.05.2026 15:42 Ответить
Отгрызли 20% территории- мы у них 200%. Как можно быть такой наивной? Простите, эмоции...
30.05.2026 15:47 Ответить
Кабіна управління - "в хлам". Били саме туди, щоб убить машиністів... Можливо, двигун дизельний, вцілів...
30.05.2026 15:53 Ответить
 
 