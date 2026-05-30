РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожье: погиб машинист, двое пострадавших. Поврежден подвижной состав
Враг продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Удар по железной дороге в Запорожье
Как отмечается, сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз.
Есть жертва
"К сожалению, железнодорожная семья понесла утрату — погиб машинист. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Укрзализныця окажет всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам", — говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вокзал зруйнували кацапи - зруйнувати 10 вокзалів у раше