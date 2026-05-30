РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожье: погиб машинист, двое пострадавших. Поврежден подвижной состав

Враг продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Удар по железной дороге в Запорожье

Как отмечается, сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз.

Есть жертва

"К сожалению, железнодорожная семья понесла утрату — погиб машинист. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Укрзализныця окажет всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам", — говорится в сообщении.

