РФ несколькими десятками дронов уничтожила здание вокзала в Шостке. ФОТО
Ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни жителей Сумщины отправлялись по своим мирным делам, стал очередной целью страны-террориста. К счастью, жертв среди работников и пассажиров нет: во время атаки люди находились в укрытиях. Железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попал в АЗС.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на нашій землі !
І чого добились , виродки ?
Не знаю, це в мене одного непереборне бажання блювати, коли чую від найвеличнішого про те, як у нас все потужно? Скільки було розмов про підсилення ППО прикордонних регіонів?! Скільки було танців з бубном навколо дронів-перехоплювачів?! І що? Прикордоння живе в жахітті роками, а наші "керманичі" тільки ******* та піzдЯть. Проте ПОТУЖНО.