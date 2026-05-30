РФ несколькими десятками дронов уничтожила здание вокзала в Шостке. ФОТО

Ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни жителей Сумщины отправлялись по своим мирным делам, стал очередной целью страны-террориста. К счастью, жертв среди работников и пассажиров нет: во время атаки люди находились в укрытиях. Железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попал в АЗС.

