РФ несколькими десятками дронов уничтожила здание вокзала в Шостке. ФОТО

Ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни жителей Сумщины отправлялись по своим мирным делам, стал очередной целью страны-террориста. К счастью, жертв среди работников и пассажиров нет: во время атаки люди находились в укрытиях. Железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Вокзал в Шостке после обстрела

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попал в АЗС.

+15
а шо там наше Оманське Дурне , вже потужним відосиком просралося?
30.05.2026 10:30 Ответить
Агресор кремля мразь і босота , яка повинна здохнути
на нашій землі !
І чого добились , виродки ?
30.05.2026 10:18 Ответить
+6
Передаю вітання Тетяні Ларіній, яка виросла в Шостці, а потім виїхала в Бєлгород, бо відчула себе русской.
30.05.2026 10:20 Ответить
Предсмертні конвульсії, бити по всьому, що вціліло.
30.05.2026 10:32 Ответить
Що заважає зробити таке саме із залізничним вокзалом в курскє? Чи бєлгарадє?
30.05.2026 10:38 Ответить
берл лазар заважає
30.05.2026 10:41 Ответить
Штаб НАТО та язичницький храм, в якому приносилися в жертву мальчікі в трусіках. Інфа сотка.
30.05.2026 10:43 Ответить
Роблять буферну зону. Жаль в нас немає чим таку зону робити на території орди.
30.05.2026 10:47 Ответить
Це ще раз доводить що ху.... лостан знає що прийдеться забиратися з України, тому і нищить громадянські структури, тим самим підтверджуючи що є спадкоємцями нацизму, причому в найгіршій його формі - рашизм
30.05.2026 10:55 Ответить
Російські дрони камікадзе були би знищені якби у наших груп ПВО були б в достатньої кількості зенітні дрони. Зеленський сам сказав, що є можливість виробляти 2000 зенітних дронів в день, але виробляємо лише 1000 зенитних дронів в день тому що немає грошей. Вже витрачено 40 млрд грн на є бачок, кешбек, та інші популістські речі, а на захист людей грошей немає.
30.05.2026 10:57 Ответить
Вітання всім з Шостки.
Не знаю, це в мене одного непереборне бажання блювати, коли чую від найвеличнішого про те, як у нас все потужно? Скільки було розмов про підсилення ППО прикордонних регіонів?! Скільки було танців з бубном навколо дронів-перехоплювачів?! І що? Прикордоння живе в жахітті роками, а наші "керманичі" тільки ******* та піzдЯть. Проте ПОТУЖНО.
30.05.2026 11:04 Ответить
Ну це реалізація плана Путіна про санітарну зону в Сумській області. Який стратегічний план у Зельомського, ніхто не знає. Може паралізувати Москву ударами пенопластових дронів, щоб ***** винесли вперед ногами? Та ніііііі.... Краще НПЗ бомбіть десятиріччями.
30.05.2026 11:04 Ответить
Там 50 км до кордону, це саме Шостку довбуть. По прикордонню області системно б'ють не так далеко.
30.05.2026 11:13 Ответить
На жаль, паРашкінці можуть собі це дозволити, поки ми ОАЕ захищаємо...
30.05.2026 11:06 Ответить
30.05.2026 11:13 Ответить
Пане Зеленський! Чому ви держите на посаді в.о. начальника СБУ Хмару? Після його приходу на посаду СБУ не провело жодної акції по знищенню високопоставлених лаптєногих, тобто саме тих, хто несе максимальну відповідальність за той терор , що лаптєногі роблять в Україні. На якому смітнику визнайшли цього беззубого імпотента в.о.Хмару, який мовчки спостерігає на той розбій, що робить дика орда лаптєногих в Україні? Якщо в вас проблеми з кадрами, то хоча б поверніть на посаду начальника СБУ Василя Малюка, який щось робив, на відміну від цього Хмари.
30.05.2026 12:20 Ответить
 
 