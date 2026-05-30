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Россия массированно атаковала Шосткинскую громаду дронами. ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес очередной массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт, продолжается ликвидация последствий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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"Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны. Но, к сожалению, есть попадания. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.

"С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются", — добавил Григоров.

Последствия атаки

Массированная атака дронов на Шостку
Массированная атака дронов на Шостку
Массированная атака дронов на Шостку

Автор: 

беспилотник (5274) обстрел (32974) Сумская область (4202) Шосткинский район (164)
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Це був вокзал...
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30.05.2026 07:51 Ответить
 
 