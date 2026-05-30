Россия массированно атаковала Шосткинскую громаду дронами. ФОТОрепортаж
Ночью враг нанес очередной массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт, продолжается ликвидация последствий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
"Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны. Но, к сожалению, есть попадания. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.
Есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.
"С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются", — добавил Григоров.
Последствия атаки
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