Росія масовано атакувала Шосткинську громаду дронами. ФОТОрепортаж

Уночі ворог завдав чергового масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт, триває ліквідація наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони. Та, на жаль, є влучання. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.

"Із ночі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - додав Григоров.

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Наслідки атаки





