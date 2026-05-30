У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих, - ОВА

Унаслідок влучань та падіння уламків ворожих безпілотних літальних апаратів у Полтавському районі зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків, будівлі амбулаторії, господарчих споруд, автомобілів та ліній електропередач, а також постраждали двоє людей.

Про це йдеться у повідомленні очільника Полтавської обласної військової адміністації Віталія Дяківнича, оприлюдненому в Телеграм, цитує Цензор.НЕТ.

Влучання ворожих БПЛА на кількох локаціях

"Протягом вечора було зафіксовано падіння уламків та влучання ворожих БПЛА на кількох локаціях Полтавського району. Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач", – йдеться і повідомленні очільника Полтавської обласної військової адміністації Віталія Дяківнича, оприлюдненому в Телеграм.

Окрім того відомо про щонайменше двох травмованих в результаті атаки: "На даний час відомо про двох травмованих. Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу на місці".

За інформацією очільника ОВА, пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

