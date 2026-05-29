Новини
Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги протягом 30-31 травня

Міноборони звернулося до українців на тлі загрози масованого обстрілу

Міністерство оборони України закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги впродовж вихідних. Особливу пильність радять проявляти мешканцям Києва.

Про це відомство написало у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.

Попередження від МОУ

У Міноборони наголосили, що на тлі військових невдач російські окупанти перебувають в агонії, тому їхні повітряні атаки спрямовані виключно на залякування цивільного населення.

"Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних... Спускайтеся в укриття. Не забувайте своїх маленьких улюбленців. Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва", - йдеться у зверненні.

У відомстві додали, що ворог зараз не переслідує жодної військової мети, окрім сіяння паніки та відвертого терору проти українців.

  • Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, офіційно попередив, що російські загарбники накопичили сили та готують новий масований удар по українських містах і громадах.

"Росіяни в агонії..." - нова мантра для зеленого охлосу.
29.05.2026 22:44 Відповісти
Чого так не реагували наприклад восени 2021 року? Заздалегідь підготуватися.
29.05.2026 22:48 Відповісти
Натомість реагували Кучма, Ющенко та Яник розпродуючи танки та літаки із озброєнням.

І всі соромляться їм нагадати. Тільки Зелю згадують.
29.05.2026 23:08 Відповісти
А може краще хай влада нанесе превентивні удари 3000-фламінгів по моцкві, заводах і складах скупчення цих ракет і дронів?
29.05.2026 22:49 Відповісти
Судячи з істерики Міноборони, ракет до ППО майже не залишилось і збивати їх плануєтсья в основному будинками.
29.05.2026 23:06 Відповісти
Юра Касьянов в цей же час про банду Зеленського: А мені за атаки по москві і свідчення в НАБУ не дають працювати за фахом, тримають на короткому повідку в очікуванні, коли вже там слідчі зліплять справу… І ніхто в цей час не може дістатися москви.
29.05.2026 23:07 Відповісти
А якщо укриттів немає??? Дбл, бл.
29.05.2026 23:15 Відповісти
 
 