Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги протягом 30-31 травня
Міністерство оборони України закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги впродовж вихідних. Особливу пильність радять проявляти мешканцям Києва.
Про це відомство написало у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.
Попередження від МОУ
У Міноборони наголосили, що на тлі військових невдач російські окупанти перебувають в агонії, тому їхні повітряні атаки спрямовані виключно на залякування цивільного населення.
"Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних... Спускайтеся в укриття. Не забувайте своїх маленьких улюбленців. Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва", - йдеться у зверненні.
У відомстві додали, що ворог зараз не переслідує жодної військової мети, окрім сіяння паніки та відвертого терору проти українців.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, офіційно попередив, що російські загарбники накопичили сили та готують новий масований удар по українських містах і громадах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І всі соромляться їм нагадати. Тільки Зелю згадують.