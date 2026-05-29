Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги протягом 30-31 травня

Міністерство оборони України закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги впродовж вихідних. Особливу пильність радять проявляти мешканцям Києва.

Про це відомство написало у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.

Попередження від МОУ

У Міноборони наголосили, що на тлі військових невдач російські окупанти перебувають в агонії, тому їхні повітряні атаки спрямовані виключно на залякування цивільного населення.

"Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних... Спускайтеся в укриття. Не забувайте своїх маленьких улюбленців. Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва", - йдеться у зверненні.

У відомстві додали, що ворог зараз не переслідує жодної військової мети, окрім сіяння паніки та відвертого терору проти українців.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, офіційно попередив, що російські загарбники накопичили сили та готують новий масований удар по українських містах і громадах.

