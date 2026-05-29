Минобороны призвало украинцев не игнорировать воздушные тревоги в течение 30-31 мая
Министерство обороны Украины призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение выходных. Особую бдительность рекомендуется проявлять жителям Киева.
Об этом ведомство написало в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение от МОУ
В Минобороны подчеркнули, что на фоне военных неудач российские оккупанты находятся в агонии, поэтому их воздушные атаки направлены исключительно на запугивание гражданского населения.
"Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких... Спускайтесь в укрытия. Не забывайте своих маленьких питомцев. Это касается абсолютно всех. Но особенно Киева",— говорится в обращении.
В ведомстве добавили, что враг сейчас не преследует никаких военных целей, кроме сеяния паники и откровенного террора против украинцев.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, официально предупредил, что российские захватчики накопили силы и готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам.
