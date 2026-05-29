Минобороны призвало украинцев не игнорировать воздушные тревоги в течение 30-31 мая

Минобороны обратилось к украинцам на фоне угрозы массированного обстрела

Министерство обороны Украины призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение выходных. Особую бдительность рекомендуется проявлять жителям Киева.

Об этом ведомство написало в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.

Предупреждение от МОУ

В Минобороны подчеркнули, что на фоне военных неудач российские оккупанты находятся в агонии, поэтому их воздушные атаки направлены исключительно на запугивание гражданского населения.

"Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких... Спускайтесь в укрытия. Не забывайте своих маленьких питомцев. Это касается абсолютно всех. Но особенно Киева",— говорится в обращении.

В ведомстве добавили, что враг сейчас не преследует никаких военных целей, кроме сеяния паники и откровенного террора против украинцев.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, официально предупредил, что российские захватчики накопили силы и готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам.

"Росіяни в агонії..." - нова мантра для зеленого охлосу.
29.05.2026 22:44 Ответить
Чого так не реагували наприклад восени 2021 року? Заздалегідь підготуватися.
29.05.2026 22:48 Ответить
Натомість реагували Кучма, Ющенко та Яник розпродуючи танки та літаки із озброєнням.

І всі соромляться їм нагадати. Тільки Зелю згадують.
29.05.2026 23:08 Ответить
А може краще хай влада нанесе превентивні удари 3000-фламінгів по моцкві, заводах і складах скупчення цих ракет і дронів?
29.05.2026 22:49 Ответить
Судячи з істерики Міноборони, ракет до ППО майже не залишилось і збивати їх плануєтсья в основному будинками.
29.05.2026 23:06 Ответить
Юра Касьянов в цей же час про банду Зеленського: А мені за атаки по москві і свідчення в НАБУ не дають працювати за фахом, тримають на короткому повідку в очікуванні, коли вже там слідчі зліплять справу… І ніхто в цей час не може дістатися москви.
29.05.2026 23:07 Ответить
А якщо укриттів немає??? Дбл, бл.
29.05.2026 23:15 Ответить
 
 