Россия готова к новому массированному удару по Украине, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Российские оккупанты готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины. Украинская разведка уже располагает соответствующими данными, поэтому украинцам крайне важно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение об обстреле

Глава государства заверил, что все профильные службы и силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности к отражению очередной вражеской атаки.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите жизнь. Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это наш ключевой приоритет", – подчеркнул Зеленский.

Нужны ракеты для Patriot

Президент выразил благодарность всем странам-партнерам, которые четко выполняют взятые на себя обязательства по укреплению украинского неба, и отдельно обратил внимание на важность стабильного финансирования и логистики.

"Программа PURL должна работать – это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для Patriot, и достаточные поставки зависят от Америки. Надеемся, что Украину услышат", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Так а де фламінго на мацкву кожен день щоб кацапня плакала
29.05.2026 19:38 Ответить
А лідор зі Швеції вже повернувся, чи затримався трошки?
29.05.2026 19:37 Ответить
Виглядає так наче запрошення "ну давай, давай, вгати! Я за кордоном двушки вже наготові в москву йти!" Який же ідіот..
29.05.2026 19:41 Ответить
а наш додік ще в розїздах?
29.05.2026 19:38 Ответить
Виглядає так наче запрошення "ну давай, давай, вгати! Я за кордоном двушки вже наготові в москву йти!" Який же ідіот..
29.05.2026 19:41 Ответить
Зелупа забирає хліб у піськова-анонсує удари по Україні.А що ти ,зелена блювота, робиш для того щоб їх було менше а то й геть не стало?
29.05.2026 19:44 Ответить
Так якби подзвонили з маскви і сказали йому,што гатови((
29.05.2026 19:47 Ответить
Я не розумію він що прес секретар РФ чи шо?
29.05.2026 19:50 Ответить
Типу - "ховайся хто може, я вже звалив в чергове турне звідки вас і попереджую".
29.05.2026 19:50 Ответить
Ви реагуйте на тривоги а я поїхав в чергове спокійне турне, в своїй голові він війну вже закінчив давно... живе своє найкраще життя...щотижневі вайбові поїздки...он умєров взагалі з них не вилазить..
29.05.2026 19:53 Ответить
Іде дощ, для навігації це не найкращий час, буде влучання як завжди по житловим будинкам. Бережіть себе та допомагайте постраждалим, інакше всі ці 4 роки насмарку.
29.05.2026 19:55 Ответить
люди, що це коїться, 2 ракети вже годину літають над Україною і їх ніхто не збиває!?
29.05.2026 19:55 Ответить
Сьогодні вони щось рано... Ракети вже літають.
29.05.2026 19:55 Ответить
Коли Україна буде готова до масованого удару ракетами по москві? Вистачило би навіть 40..50 фламінго з трьох тисяч щоб прощупати їх ппо.
29.05.2026 19:56 Ответить
Ура((( Теперь все должны дружно встать и аплодировать лидору?
29.05.2026 19:56 Ответить
Якби в заголовку було б навпаки...
29.05.2026 20:00 Ответить
Дякую, дякую, Найвеличніший!
А коли ми будемо готові до масового обстрілу орди?
29.05.2026 20:00 Ответить
"Зеленський анонсував нові удари по Україні з росії" ось так більш природно звучить.
29.05.2026 20:00 Ответить
 
 