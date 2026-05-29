Россия готова к новому массированному удару по Украине, — Зеленский

Российские оккупанты готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины. Украинская разведка уже располагает соответствующими данными, поэтому украинцам крайне важно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предупреждение об обстреле

Глава государства заверил, что все профильные службы и силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности к отражению очередной вражеской атаки.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите жизнь. Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это наш ключевой приоритет", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине удалось стабилизировать фронт. Договариваемся с партнерами о ПВО и антибаллистике, - Зеленский

Нужны ракеты для Patriot

Президент выразил благодарность всем странам-партнерам, которые четко выполняют взятые на себя обязательства по укреплению украинского неба, и отдельно обратил внимание на важность стабильного финансирования и логистики.

"Программа PURL должна работать – это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для Patriot, и достаточные поставки зависят от Америки. Надеемся, что Украину услышат", – резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ на Совбезе ООН отвергла призыв США прекратить удары по Киеву

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина нуждается в 10-кратной поддержке ПВО, - постпред Украины при ООН Мельник