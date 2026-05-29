Украина нуждается в 10-кратной поддержке ПВО, - постпред Украины при ООН Мельник

В связи с усилением воздушных атак со стороны РФ Украина нуждается в значительном увеличении международной помощи в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мельник заявил, что "тревожные новые масштабы воздушного террора России требуют ответа совершенно иного масштаба".

"Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами. Нам нужно лучше защищать и спасать жизни гражданского населения", – подчеркнул дипломат.

Усиление санкций против России

Мельник также призвал государства-члены Организации Объединенных Наций усилить санкционное давление на Россию и перекрыть источники финансирования ее военной машины.

Дипломат также подчеркнул необходимость принятия Советом Безопасности ООН резолюции о "немедленном и безусловном прекращении огня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним

Украина настаивает на обмене "всех на всех"

Отдельно Мельник заявил о важности освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц в формате "всех на всех".

Кроме того, он в очередной раз призвал международное сообщество найти механизм лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

По словам украинского дипломата, удары Сил обороны Украины по военным объектам на территории РФ подрывают способность России продолжать войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в ООН резко отреагировали на удары России по Киеву и призвали к переговорам и прекращению огня