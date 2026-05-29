Украина нуждается в 10-кратной поддержке ПВО, - постпред Украины при ООН Мельник

На фоне атак РФ Мельник просит партнеров резко увеличить помощь ПВО

В связи с усилением воздушных атак со стороны РФ Украина нуждается в значительном увеличении международной помощи в сфере противовоздушной обороны.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Мельник заявил, что "тревожные новые масштабы воздушного террора России требуют ответа совершенно иного масштаба".

"Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами. Нам нужно лучше защищать и спасать жизни гражданского населения", – подчеркнул дипломат.

Усиление санкций против России

Мельник также призвал государства-члены Организации Объединенных Наций усилить санкционное давление на Россию и перекрыть источники финансирования ее военной машины.

Дипломат также подчеркнул необходимость принятия Советом Безопасности ООН резолюции о "немедленном и безусловном прекращении огня".

Украина настаивает на обмене "всех на всех"

Отдельно Мельник заявил о важности освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц в формате "всех на всех".

Кроме того, он в очередной раз призвал международное сообщество найти механизм лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

По словам украинского дипломата, удары Сил обороны Украины по военным объектам на территории РФ подрывают способность России продолжать войну против Украины.

Нам потрібно.Тільки є проблема. Ракет РАС-3 виробляють всього 60-65шт.на місяць.На них черга на роки вперед.Навіть якщо нам будуть передавать всі(чого не буде),цього не вистачить бо кцпня виробляє 60 іскандерів на місяць,крім всього іншого,а для їх перехоплення часто однієї ракети недостатньо.
29.05.2026 07:05 Ответить
Розкажи щось бубачкі про власне виробництво, Мельник.
29.05.2026 07:09 Ответить
У них просто немає. Навіть щоб захистити себе. Що тут поробиш.
29.05.2026 07:14 Ответить
Вопіющий в пустинє цей Мельник
29.05.2026 07:17 Ответить
А може нехай передадуть нам якісь балістичні ракети, якщо немає ракет ппо?
Поки наш Вова налагодить виробництво своїх. На потужностях міндіча і цукермана.
29.05.2026 07:59 Ответить
 
 