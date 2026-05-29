Україна потребує у 10 разів більшої підтримки ППО, - постпред України при ООН Мельник

Через зростання інтенсивності повітряних атак РФ Україна потребує кратного збільшення міжнародної допомоги у сфері протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мельник заявив, що "тривожні нові масштаби повітряного терору Росії вимагають відповіді зовсім іншого масштабу".

"Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами. Нам потрібно краще захищати та рятувати життя цивільного населення", – наголосив дипломат.

Посилення санкцій проти Росії

Мельник також закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй посилити санкційний тиск на Росію та перекрити джерела фінансування її військової машини.

Дипломат також наголосив на необхідності ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо "негайного та безумовного припинення вогню".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них

Україна наполягає на обміні "всіх на всіх"

Окремо Мельник заявив про важливість звільнення українських військовополонених і цивільних у форматі "всіх на всіх".

Крім того, він вкотре закликав міжнародну спільноту знайти механізм позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

За словами українського дипломата, удари Сил оборони України по військових об’єктах на території РФ підривають здатність Росії продовжувати війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ООН різко відреагували на удари Росії по Києву і закликали до переговорів і припинення вогню