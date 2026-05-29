Україна потребує у 10 разів більшої підтримки ППО, - постпред України при ООН Мельник

На тлі атак РФ Мельник просить партнерів різко збільшити допомогу ППО

Через зростання інтенсивності повітряних атак РФ Україна потребує кратного збільшення міжнародної допомоги у сфері протиповітряної оборони.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Мельник заявив, що "тривожні нові масштаби повітряного терору Росії вимагають відповіді зовсім іншого масштабу".

"Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами. Нам потрібно краще захищати та рятувати життя цивільного населення", – наголосив дипломат.

Посилення санкцій проти Росії

Мельник також закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй посилити санкційний тиск на Росію та перекрити джерела фінансування її військової машини.

Дипломат також наголосив на необхідності ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо "негайного та безумовного припинення вогню".

Україна наполягає на обміні "всіх на всіх"

Окремо Мельник заявив про важливість звільнення українських військовополонених і цивільних у форматі "всіх на всіх".

Крім того, він вкотре закликав міжнародну спільноту знайти механізм позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

За словами українського дипломата, удари Сил оборони України по військових об’єктах на території РФ підривають здатність Росії продовжувати війну проти України.

Нам потрібно.Тільки є проблема. Ракет РАС-3 виробляють всього 60-65шт.на місяць.На них черга на роки вперед.Навіть якщо нам будуть передавать всі(чого не буде),цього не вистачить бо кцпня виробляє 60 іскандерів на місяць,крім всього іншого,а для їх перехоплення часто однієї ракети недостатньо.
29.05.2026 07:05 Відповісти
Розкажи щось бубачкі про власне виробництво, Мельник.
29.05.2026 07:09 Відповісти
У них просто немає. Навіть щоб захистити себе. Що тут поробиш.
29.05.2026 07:14 Відповісти
Вопіющий в пустинє цей Мельник
29.05.2026 07:17 Відповісти
А може нехай передадуть нам якісь балістичні ракети, якщо немає ракет ппо?
Поки наш Вова налагодить виробництво своїх. На потужностях міндіча і цукермана.
29.05.2026 07:59 Відповісти
 
 