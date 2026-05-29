Росія готова до нового масованого удару по Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару по території України. Українська розвідка вже має відповідні дані, тому українцям вкрай важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Попередження про обстріл

Глава держави запевнив, що всі профільні служби та сили протиповітряної оборони перебувають у повній готовності до відбиття чергової ворожої атаки.

"Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", - наголосив Зеленський.

Потрібні ракети до Patriot

Президент висловив вдячність усім країнам-партнерам, які чітко виконують взяті на себе зобов'язання щодо зміцнення українського неба, та окремо звернув увагу на важливість стабільного фінансування та логістики.

"Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для "петріотів", і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути", - резюмував глава держави.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрозипро "системні удари" Росії по Києву.

Топ коментарі
Так а де фламінго на мацкву кожен день щоб кацапня плакала
29.05.2026 19:38 Відповісти
А лідор зі Швеції вже повернувся, чи затримався трошки?
29.05.2026 19:37 Відповісти
Виглядає так наче запрошення "ну давай, давай, вгати! Я за кордоном двушки вже наготові в москву йти!" Який же ідіот..
29.05.2026 19:41 Відповісти
а наш додік ще в розїздах?
показати весь коментар
29.05.2026 19:38 Відповісти
Виглядає так наче запрошення "ну давай, давай, вгати! Я за кордоном двушки вже наготові в москву йти!" Який же ідіот..
показати весь коментар
29.05.2026 19:41 Відповісти
Если ******, значит не идиот, шотв соображает.
показати весь коментар
29.05.2026 20:04 Відповісти
Зелупа забирає хліб у піськова-анонсує удари по Україні.А що ти ,зелена блювота, робиш для того щоб їх було менше а то й геть не стало?
показати весь коментар
29.05.2026 19:44 Відповісти
Не ти а Ви, і Зелена блювота з великої літери.
показати весь коментар
29.05.2026 20:04 Відповісти
Вибачте,на емоціях друкував і не слідкував за своєю орфографією.
показати весь коментар
29.05.2026 20:37 Відповісти
Так якби подзвонили з маскви і сказали йому,што гатови((
показати весь коментар
29.05.2026 19:47 Відповісти
Я не розумію він що прес секретар РФ чи шо?
показати весь коментар
29.05.2026 19:50 Відповісти
Типу - "ховайся хто може, я вже звалив в чергове турне звідки вас і попереджую".
показати весь коментар
29.05.2026 19:50 Відповісти
Ви реагуйте на тривоги а я поїхав в чергове спокійне турне, в своїй голові він війну вже закінчив давно... живе своє найкраще життя...щотижневі вайбові поїздки...он умєров взагалі з них не вилазить..
показати весь коментар
29.05.2026 19:53 Відповісти
Іде дощ, для навігації це не найкращий час, буде влучання як завжди по житловим будинкам. Бережіть себе та допомагайте постраждалим, інакше всі ці 4 роки насмарку.
показати весь коментар
29.05.2026 19:55 Відповісти
люди, що це коїться, 2 ракети вже годину літають над Україною і їх ніхто не збиває!?
показати весь коментар
29.05.2026 19:55 Відповісти
Так было бы чем, огнеными понтами ракету не собьешь.
показати весь коментар
29.05.2026 20:08 Відповісти
Сьогодні вони щось рано... Ракети вже літають.
показати весь коментар
29.05.2026 19:55 Відповісти
Коли Україна буде готова до масованого удару ракетами по москві? Вистачило би навіть 40..50 фламінго з трьох тисяч щоб прощупати їх ппо.
показати весь коментар
29.05.2026 19:56 Відповісти
Ура((( Теперь все должны дружно встать и аплодировать лидору?
показати весь коментар
29.05.2026 19:56 Відповісти
Якби в заголовку було б навпаки...
показати весь коментар
29.05.2026 20:00 Відповісти
Дякую, дякую, Найвеличніший!
А коли ми будемо готові до масового обстрілу орди?
показати весь коментар
29.05.2026 20:00 Відповісти
"Зеленський анонсував нові удари по Україні з росії" ось так більш природно звучить.
показати весь коментар
29.05.2026 20:00 Відповісти
зеленський не зрадник,зеленський ворог.
показати весь коментар
29.05.2026 20:06 Відповісти
На нари ішака!
показати весь коментар
29.05.2026 20:06 Відповісти
Ну ти ж як завжди дзеркально відповісиш по моцкві, так же? Інакше чому рашистам не проводити масовані обстріли наших міст якщо жодної відповіді немає
показати весь коментар
29.05.2026 20:07 Відповісти
То ти вже їдеш в нове турне, вилупок ЗЕлений?
показати весь коментар
29.05.2026 20:29 Відповісти
 
 