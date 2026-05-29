Росія готова до нового масованого удару по Україні, - Зеленський

Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару по території України. Українська розвідка вже має відповідні дані, тому українцям вкрай важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Попередження про обстріл

Глава держави запевнив, що всі профільні служби та сили протиповітряної оборони перебувають у повній готовності до відбиття чергової ворожої атаки.

"Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", - наголосив Зеленський.

Потрібні ракети до Patriot

Президент висловив вдячність усім країнам-партнерам, які чітко виконують взяті на себе зобов'язання щодо зміцнення українського неба, та окремо звернув увагу на важливість стабільного фінансування та логістики.

"Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для "петріотів", і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути", - резюмував глава держави.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрозипро "системні удари" Росії по Києву.

