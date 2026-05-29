РФ готовит новый массированный удар, нужны поставки антибаллистики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Кристианом Штоккером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Благодарен за сочувствие в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках противоракетной обороны", - отметил он.

Также стороны обсудили процесс европейской интеграции Украины.

"Мы ожидаем, что уже в июне будет открыт первый кластер. Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Спасибо Австрии за то, что она полностью разделяет эту точку зрения. Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", - добавил он.

