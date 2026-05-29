РФ готовит новый массированный удар, нужны поставки антибаллистики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Кристианом Штоккером.

Что известно?

"Благодарен за сочувствие в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках противоракетной обороны", - отметил он.

Также стороны обсудили процесс европейской интеграции Украины.

"Мы ожидаем, что уже в июне будет открыт первый кластер. Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Спасибо Австрии за то, что она полностью разделяет эту точку зрения. Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", - добавил он.

Читайте: Сибига после Совбеза ООН: Ожидаем, что мировое сообщество примет решительные меры

29.05.2026 14:13 Ответить
29.05.2026 14:12 Ответить
29.05.2026 14:16 Ответить
О, і як по команді здрисне кудись, схема вже відпрацьована!
29.05.2026 14:12 Ответить
він з швеції глаголить
29.05.2026 14:16 Ответить
Масований обстріл фламінгами буде? Ну, буде же? Чи тільки двушками обмежиться?
29.05.2026 14:13 Ответить
А Ви хіба не бачили,так Зелі фламінги полетіли до Ізраїлю?
29.05.2026 14:16 Ответить
Буде лише балаболістичними ракетами "Піздун"
29.05.2026 14:37 Ответить
Потрібні удари українськими безпілотниками по місцям дислокації російських засобів ураження, якими путін хоче атакувати Україну. Атаки потрібно зривати, знищуючи пускові установки, шахеди та ракети ще до запуску. Стратегія Зеленського - клянчити протиракети, провальна по своїй суті! Ніхто нічого не дасть, потрібно викручуватись власними силами!
29.05.2026 14:13 Ответить
А чого до еуропейців поїхав? Спробуй до своїх звернутися. У них точно є дві системи, які можуть збивати баоістику - Arrow 2/Arrow 3 та David's Sling.
29.05.2026 14:14 Ответить
удавись вже,зроби щось корисне
29.05.2026 14:14 Ответить
Ти диви,тяжкий же переживальщик за Україну. Антибалістику і купа проектів ******** ракет були в українському оборонпромі, Коростильов міг створювати і ще більш нові і потужні, але ти 500 мільярдів бюджетних грошей закатав в асфальт. До сьогоднішнього дня твої бізнес- партнери крали тут мільярди з допомоги партнерів, тебе попереджали. А ти сьогодні такий пухтастий білий- чистий, а в грі США і Європа?
29.05.2026 14:15 Ответить
Сподіваємося, що й відповідь уже готова?
29.05.2026 14:15 Ответить
Буде дзеркальна відповідь по Москві двушками! Хай знають!
29.05.2026 14:18 Ответить
А де масований удар по Москві? Може пора переглянути свої договорняки не чіпати Москву та Пітер? Так, указ про парад СВО на 9 травня від авторів 95-го кварталу дуже насмішив (самих авторів) но де адекватна відповідь? П.С. Ну ок, домовся хоча би з Мадяром підпалити бочку керосіну в Капотне чи Зеленограде, хоч так, ми повіримо, що то Москва.
29.05.2026 14:16 Ответить
А чим він може вдарити по москві, потужними підйомами і обіцянками?
29.05.2026 14:18 Ответить
Це його проблеми. Хоч дронами з фанери та пенопласту.
29.05.2026 14:48 Ответить
Рашка готує масований обстріл ракетами а членограй масований обстріл теж, але є нюанс..
29.05.2026 14:17 Ответить
А шо ж Міндіч з Цукерманом? Невже не поставлять балістику? Фламінго ж поставили. Оно, за 2025 рік аж 3000 Вова обіцям. Невже Вова наі..бав, га, ********?
29.05.2026 14:20 Ответить
ДОРОГИ ПОТРІБО БУДУВАТИ! ДОРОГИ!

Та лохам по губам грати, як на роялє.
29.05.2026 14:28 Ответить
Оманський члєнограй, з аброхамієм і міндічем, у такий спосіб, з допомогою свого рота, відлякує інвесторів від України?
29.05.2026 14:29 Ответить
довоевался напалеон обрезанный? вместо баллистики -обрезанная х уистика
29.05.2026 14:29 Ответить
Просить антибалістики у НАТО який навіть один дрон збити не може.
29.05.2026 14:30 Ответить
В КБ Південне не пробував звертатися? Обмудок.
29.05.2026 14:31 Ответить
Воно кожний день бреше та ще більше бреше бо грає роль презедента....
29.05.2026 14:31 Ответить
турист поїхав, отже будуть стріляти
29.05.2026 14:32 Ответить
А чого масовані удари відбуваються саме тоді, коли зелемського нема в Україні?
29.05.2026 14:32 Ответить
"зелений агент" в Україні. знає що найближчим часом буде робити в Україні його рашистський шеф.лютий ворог України і українського народу
29.05.2026 14:32 Ответить
Виробляти неНаЧасі?
29.05.2026 14:37 Ответить
29.05.2026 14:41 Ответить
Осінь зиму 3,14 а тепер бігає а де Воно ті ракети розробки а вони в друзів по карманам та в банках все по класіці я по миру в пошуках ракет а Ви украінці тримайтесь від ракет та обстрілі і саме чарівне виїджає тоді коли масовані атаки мабуть якась ванга йому на вушко шепоче
29.05.2026 14:41 Ответить
Зеленський останнім часом сплітае щось таке, шо виходить за межі розуміння. В усякому випадку мого.
29.05.2026 14:57 Ответить
 
 