РФ готує новий масований удар, потрібні поставки антибалістики, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - зазначив він.
Також сторони обговорили процес європейської інтеграції України.
"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", - додав він.
