РФ готує новий масований удар, потрібні поставки антибалістики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - зазначив він.

Також сторони обговорили процес європейської інтеграції України.

"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", - додав він.

Читайте: Сибіга після Радбезу ООН: Очікуємо, що глобальна спільнота вживе рішучих дій