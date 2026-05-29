Сибіга після Радбезу ООН: Очікуємо, що глобальна спільнота вживе рішучих дій

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив після засідання Радбезу ООН, що міжнародна спільнота має посилити політичний та економічний тиск на РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Сибіги у Х.

"Переважна більшість міжнародної спільноти об’єдналася в засудженні цих нападів та неприйнятних погроз проти іноземних дипломатичних місій. Документація – це недостатньо. Тепер ми очікуємо, що глобальна спільнота вживе рішучих дій, які посилять політичний та економічний тиск на агресора, змусивши Москву нарешті припинити цю війну", – написав Сибіга.

При цьому він подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Ґуттерішу за "передачу чіткого, недвозначного послання: будь-який тривалий і справедливий мир повинен бути міцно вкорінений у Статуті ООН та міжнародному праві".

Що передувало?

28 травня відбулося засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на останні жорстокі удари Росії по Україні та її погрози ескалацією терору.

На ньому заступник постійного представника Китаю при ООН Сун Лей прокоментував нещодавню масовану атаку на Київ, заявивши про стурбованість жертвами серед цивільного населення та закликавши сторони до стриманості.

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон засудив погрози Кремля на адресу цивільного населення України та дипломатичних представництв у Києві.

