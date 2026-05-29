Сибига после Совбеза ООН: мир должен усилить давление на Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после заседания Совбеза ООН, что международное сообщество должно усилить политическое и экономическое давление на РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.

"Подавляющее большинство международного сообщества объединилось в осуждении этих нападений и недопустимых угроз в адрес иностранных дипломатических миссий. Документации – этого недостаточно. Теперь мы ожидаем, что мировое сообщество предпримет решительные действия, которые усилят политическое и экономическое давление на агрессора, заставив Москву наконец прекратить эту войну", – написал Сибига.

При этом он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за "передачу четкого, недвусмысленного послания: любой прочный и справедливый мир должен быть прочно укоренен в Уставе ООН и международном праве".

Что предшествовало?

28 мая состоялось заседание Совета Безопасности ООН в ответ на последние жестокие удары России по Украине и ее угрозы эскалацией террора.

На нем заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сун Лэй прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, заявив об обеспокоенности жертвами среди гражданского населения и призвав стороны к сдержанности.

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон осудил угрозы Кремля в адрес гражданского населения Украины и дипломатических представительств в Киеве.

