Сибига после Совбеза ООН: мир должен усилить давление на Россию
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после заседания Совбеза ООН, что международное сообщество должно усилить политическое и экономическое давление на РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.
"Подавляющее большинство международного сообщества объединилось в осуждении этих нападений и недопустимых угроз в адрес иностранных дипломатических миссий. Документации – этого недостаточно. Теперь мы ожидаем, что мировое сообщество предпримет решительные действия, которые усилят политическое и экономическое давление на агрессора, заставив Москву наконец прекратить эту войну", – написал Сибига.
При этом он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за "передачу четкого, недвусмысленного послания: любой прочный и справедливый мир должен быть прочно укоренен в Уставе ООН и международном праве".
Что предшествовало?
28 мая состоялось заседание Совета Безопасности ООН в ответ на последние жестокие удары России по Украине и ее угрозы эскалацией террора.
На нем заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сун Лэй прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, заявив об обеспокоенности жертвами среди гражданского населения и призвав стороны к сдержанности.
Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон осудил угрозы Кремля в адрес гражданского населения Украины и дипломатических представительств в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А робити щось, мабуть, це не для вас, тварюки.