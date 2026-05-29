Китай "принял к сведению" сообщение о недавней атаке на Киев и надеется на возобновление переговоров

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сун Лэй прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, выразив обеспокоенность жертвами среди гражданского населения и призвав стороны к сдержанности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении китайского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Позиция Китая на заседании Совбеза ООН

Сун Лэй заявил, что Китай "принял к сведению" сообщения об атаке на Киев и выразил обеспокоенность в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц. Он подчеркнул, что гражданское население не может быть мишенью ни при каких обстоятельствах.

По его словам, ситуация продолжает обостряться, а война затягивается.

Призыв к переговорам и прекращению огня

Китайский представитель подчеркнул необходимость немедленной деэскалации и возобновления диалога между сторонами.

"Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, отдавать приоритет миру и людям, прекратить огонь и остановить войну, строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – заявил Сун Лэй.

Он также добавил, что мирные переговоры являются лучшим путем, чем конфронтация, и призвал как можно скорее возобновить контакты между сторонами.

Китайці - лицемірні покидьки
29.05.2026 00:57 Ответить
Китайська підтримка є ключовим фактором, який дозволяє Росії продовжувати війну.
29.05.2026 01:05 Ответить
+2
це добре, бо хєрєшнік б'є в стилі "пьяної обізьяни"...
китайцям не треба пояснювати що це таке.

сподіваюсь у дворі посольства китаю на Грушевського вже копають глибокий бункер

29.05.2026 00:58 Ответить
взяв, проковтнув, сподівається на відновлення ))
29.05.2026 01:00 Ответить
Китайська підтримка є ключовим фактором, який дозволяє Росії продовжувати війну.
29.05.2026 01:05 Ответить
Так само як i Кiмку Вiннiпуха)
29.05.2026 01:17 Ответить
Вінніпухи окремо, хомʼячки окремо. Не треба все до купи.
29.05.2026 01:21 Ответить
Китай раніше голосував за міжнародні санкції проти КНДР у Раді Безпеки ООН, а нинішнє стрімке зближення Москви та Пхеньяна викликає у Пекіна серйозне приховане занепокоєння та дискомфорт.
29.05.2026 01:33 Ответить
У період з 2006 по 2017 роки Китай (разом із Росією) неодноразово голосував у РБ ООН за впровадження та посилення санкцій проти Північної Кореї.
Пекін категорично проти ядерного статусу КНДР поруч із власними кордонами через ризики радіоактивного забруднення та загрозу мілітаризації регіону.
Ядерні витівки Кім Чен Ина давали Вашингтону привід посилювати військову присутність в Азії (розгортання ПРО THAAD тощо), що Китай сприймав як загрозу власній безпеці.
29.05.2026 01:35 Ответить
Історично КНДР залежала від Китаю економічно (понад 90% торгівлі). Тепер Кім Чен Ин отримав альтернативного партнера в особі Москви, що робить Пхеньян менш керованим для Китаю.
Росія в обмін на снаряди ділиться з Пхеньяном військовими технологіями. Це робить КНДР сміливішою та агресивнішою, підвищуючи ризик збройного конфлікту на Корейському півострові.
Китай не бажає краху режиму в Пхеньяні, оскільки КНДР виконує роль буферної зони між кордоном КНР та американськими військами в Південній Кореї.
Тому Пекін змушений терпіти посилення РФ у регіоні, паралельно намагаючись через дипломатичні візити м'яко повернути Кіма під своє крило..
29.05.2026 01:39 Ответить
ХАЙ ЦЕ ПРИВСЕЛЮДНО З ДЕТЕКТОРОМ БРЕХНІ СКАЖУТ !!!
29.05.2026 01:31 Ответить
Китай просто сів на березі річки і чекає чий труп повз нього пропливе.
29.05.2026 01:59 Ответить
Китай любить воювати чужими руками. Всі війни які Китай вів самостійно Китай програвав, але надзвичайно успішно асимілював завойовників. Врешті зупинились на стратегії мудреця на березі річки в очікування на пропливання за течією трупа ворога. Правда останнім часом різко збільшилась кількість китайських історичних фільмів бойової героїчної тематики. Це вже було в ********** і призвело до загарбницької війни. У Китая єдиний екзистенційний ворог. Це *********, який загарбав величезні територію облудою та погрозами в найтяжчий для Китаю час. Тепер Китай створює таку ж саму ситуацію для кацапів. З кожним днем агресивної війни *********у в Україні Китай стає сильнішим, а ********* слабшим і більш залежним від Китаю. ... Цб війну почав Китай і він її виграє на всіх напрямках отримуючи короткотривалі тактичні успіхи і сподіваючись на остаточну стратегічну перемогу чужими руками...
29.05.2026 02:11 Ответить
Той, хто сидить на березі, може й померти не дочекавшись.
29.05.2026 06:35 Ответить
Після війни Україна разом з усією Європою має повністю відмовитись від китайської продукції. Хай підлі тварюки відчують, що таке перевиробництво та й подавляться.
29.05.2026 06:33 Ответить
Паскудні жовтопикі покидьки.
29.05.2026 08:48 Ответить
 
 