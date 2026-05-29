Китай "принял к сведению" сообщение о недавней атаке на Киев и надеется на возобновление переговоров

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сун Лэй прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, выразив обеспокоенность жертвами среди гражданского населения и призвав стороны к сдержанности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении китайского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Китая на заседании Совбеза ООН

Сун Лэй заявил, что Китай "принял к сведению" сообщения об атаке на Киев и выразил обеспокоенность в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц. Он подчеркнул, что гражданское население не может быть мишенью ни при каких обстоятельствах.

По его словам, ситуация продолжает обостряться, а война затягивается.

Читайте: Китай в СБ ООН "завуалированно" раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана, - Bloomberg

Призыв к переговорам и прекращению огня

Китайский представитель подчеркнул необходимость немедленной деэскалации и возобновления диалога между сторонами.

"Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, отдавать приоритет миру и людям, прекратить огонь и остановить войну, строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – заявил Сун Лэй.

Он также добавил, что мирные переговоры являются лучшим путем, чем конфронтация, и призвал как можно скорее возобновить контакты между сторонами.

Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.

Читайте также: Небензя обозначил условия Кремля для мирного соглашения с Украиной