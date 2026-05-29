Китай "принял к сведению" сообщение о недавней атаке на Киев и надеется на возобновление переговоров
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сун Лэй прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, выразив обеспокоенность жертвами среди гражданского населения и призвав стороны к сдержанности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении китайского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.
Позиция Китая на заседании Совбеза ООН
Сун Лэй заявил, что Китай "принял к сведению" сообщения об атаке на Киев и выразил обеспокоенность в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц. Он подчеркнул, что гражданское население не может быть мишенью ни при каких обстоятельствах.
По его словам, ситуация продолжает обостряться, а война затягивается.
Призыв к переговорам и прекращению огня
Китайский представитель подчеркнул необходимость немедленной деэскалации и возобновления диалога между сторонами.
"Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, отдавать приоритет миру и людям, прекратить огонь и остановить войну, строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – заявил Сун Лэй.
Он также добавил, что мирные переговоры являются лучшим путем, чем конфронтация, и призвал как можно скорее возобновить контакты между сторонами.
- Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.
китайцям не треба пояснювати що це таке.
сподіваюсь у дворі посольства китаю на Грушевського вже копають глибокий бункер
Пекін категорично проти ядерного статусу КНДР поруч із власними кордонами через ризики радіоактивного забруднення та загрозу мілітаризації регіону.
Ядерні витівки Кім Чен Ина давали Вашингтону привід посилювати військову присутність в Азії (розгортання ПРО THAAD тощо), що Китай сприймав як загрозу власній безпеці.
Росія в обмін на снаряди ділиться з Пхеньяном військовими технологіями. Це робить КНДР сміливішою та агресивнішою, підвищуючи ризик збройного конфлікту на Корейському півострові.
Китай не бажає краху режиму в Пхеньяні, оскільки КНДР виконує роль буферної зони між кордоном КНР та американськими військами в Південній Кореї.
Тому Пекін змушений терпіти посилення РФ у регіоні, паралельно намагаючись через дипломатичні візити м'яко повернути Кіма під своє крило..