Засідання Радбезу ООН
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів

Радбез ООН

Заступник постійного представника Китаю при ООН Сун Лей прокоментував нещодавню масовану атаку на Київ, заявивши про стурбованість жертвами серед цивільного населення та закликавши сторони до стриманості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі китайського дипломата на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер.

Позиція Китаю на засіданні Радбезу ООН

Сун Лей заявив, що Китай "взяв до уваги" повідомлення про атаку на Київ і висловив стурбованість через загибель і поранення цивільних осіб. Він наголосив, що цивільне населення не може бути мішенню за жодних обставин.

За його словами, ситуація продовжує загострюватися, а війна затягується.

Заклик до переговорів і припинення вогню

Китайський представник підкреслив необхідність негайної деескалації та відновлення діалогу між сторонами.

"Китай закликає всі залучені сторони зберігати максимальний спокій і стриманість, надавати пріоритет миру та людям, припинити вогонь і зупинити війну, суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру", – заявив Сун Лей.

Він також додав, що мирні переговори є кращим шляхом, ніж конфронтація, і закликав якнайшвидше відновити контакти між сторонами.

Китайці - лицемірні покидьки
29.05.2026 00:57 Відповісти
це добре, бо хєрєшнік б'є в стилі "пьяної обізьяни"...
китайцям не треба пояснювати що це таке.

сподіваюсь у дворі посольства китаю на Грушевського вже копають глибокий бункер

29.05.2026 00:58 Відповісти
взяв, проковтнув, сподівається на відновлення ))
29.05.2026 01:00 Відповісти
Китайська підтримка є ключовим фактором, який дозволяє Росії продовжувати війну.
29.05.2026 01:05 Відповісти
Так само як i Кiмку Вiннiпуха)
29.05.2026 01:17 Відповісти
Вінніпухи окремо, хомʼячки окремо. Не треба все до купи.
29.05.2026 01:21 Відповісти
Китай раніше голосував за міжнародні санкції проти КНДР у Раді Безпеки ООН, а нинішнє стрімке зближення Москви та Пхеньяна викликає у Пекіна серйозне приховане занепокоєння та дискомфорт.
29.05.2026 01:33 Відповісти
ХАЙ ЦЕ ПРИВСЕЛЮДНО З ДЕТЕКТОРОМ БРЕХНІ СКАЖУТ !!!
29.05.2026 01:31 Відповісти
 
 