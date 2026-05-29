Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів

Заступник постійного представника Китаю при ООН Сун Лей прокоментував нещодавню масовану атаку на Київ, заявивши про стурбованість жертвами серед цивільного населення та закликавши сторони до стриманості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі китайського дипломата на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер.

Позиція Китаю на засіданні Радбезу ООН

Сун Лей заявив, що Китай "взяв до уваги" повідомлення про атаку на Київ і висловив стурбованість через загибель і поранення цивільних осіб. Він наголосив, що цивільне населення не може бути мішенню за жодних обставин.

За його словами, ситуація продовжує загострюватися, а війна затягується.

Заклик до переговорів і припинення вогню

Китайський представник підкреслив необхідність негайної деескалації та відновлення діалогу між сторонами.

"Китай закликає всі залучені сторони зберігати максимальний спокій і стриманість, надавати пріоритет миру та людям, припинити вогонь і зупинити війну, суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру", – заявив Сун Лей.

Він також додав, що мирні переговори є кращим шляхом, ніж конфронтація, і закликав якнайшвидше відновити контакти між сторонами.

Раніше Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після масованої атаки РФ у ніч на 24 травня.

