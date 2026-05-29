Франция и Великобритания резко ответили России на заседании Совбеза ООН

Франция в Совбезе ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон осудил угрозы Кремля в адрес гражданского населения Украины и дипломатических представительств в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению эскалации российских атак на Украину.

Реакция Франции на заявления России

Жером Боннафон заявил, что Франция считает неприемлемыми угрозы России в адрес украинских гражданских и дипломатических учреждений.

"Франция осуждает неприемлемые угрозы России в адрес украинских гражданских лиц, а также дипломатических представительств и международных организаций в Украине", - сказал он.

Он также подчеркнул, что такие действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, а посольство Франции продолжает работу в Киеве.

Позиция Великобритании в Совете Безопасности ООН

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки выразил обеспокоенность сообщениями об ударах по дипломатическим объектам в Киеве, в частности по помещениям ООН и жилому комплексу, где проживает посол Албании.

Он заявил, что Россия пытается продемонстрировать силу посредством массированных атак, но на самом деле это свидетельствует о ее слабости.

"Россия пытается демонстрировать силу посредством массированных атак, а затем приходит в этот зал и играет роль жертвы. Но правда заключается в том, что эскалация атак Москвы против гражданского населения свидетельствует о ее слабости", - сказал Кариуки.

Также он добавил, что Россия несет потери на поле боя, которые, по данным разведки, составляют почти полмиллиона военных.

Та пи#дець.... "різкі" як Сітро.....
грізно засудили. Молодці. Що далі?
Потужна різкість
Та ні. Як просєко
грізно засудили. Молодці. Що далі?
29.05.2026 01:58 Ответить
Далі занепокойники пішли в місцевий бар бухати.
29.05.2026 03:10 Ответить
А що вони можуть робити, об'явити війну росіі? На них напали? Народ мав думати, що робити у 2019 році в кабінці, навпроти якого прізвища ставити галочку. Поставили навпроти того, хто ганяє понти, піариться, в сам через ''велике крадівницства'' закатує всі оборонні гроші в асфальт і не забуває і собі вкрасти мільярди. Точніше вибрали свою смерть, а сьогодні звинувачують Англію, Францію, США та інших.
29.05.2026 06:17 Ответить
29.05.2026 06:17 Ответить
Судили...судили...- і засудили.
29.05.2026 02:15 Ответить
Потужно!
29.05.2026 03:02 Ответить
А як на них нападуть, як будуть засуджувати? Мені цікаво.
29.05.2026 03:12 Ответить
29.05.2026 03:12 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО БИОЛОГИЧЕСКОЕ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!! И ПОСТАВИТЬ ВОПРОС РЕБРОМ !!!
29.05.2026 03:13 Ответить
29.05.2026 03:13 Ответить
ВОПРОС СБРОСИТЬ С НАС БЕШЕНОГО МЕДВЕДЯ !!! ИЛИ ПОЛУДОХЛОГО !)
29.05.2026 03:15 Ответить
29.05.2026 03:15 Ответить
А ще "Зірку смерті", надтерміново
29.05.2026 06:33 Ответить
Тим часом, в Румунії безпілотник атакував багатоповерхівку.

Нагадаємо, що це країна - член НАТО.

Ймовірно, це один з тих російських БПЛА, які вже декілька годин масовано атакують південь Одещини.

З телеграм каналу
29.05.2026 03:42 Ответить
Потужна різкість
Якщо пальцем не хитали : ну-ну-ну москалі, ну-ну-ну небензя..то не рахується
29.05.2026 06:38 Ответить
29.05.2026 06:38 Ответить
На словах кацапи маленькі жалюгідні миші перед європейськими левами.
29.05.2026 06:50 Ответить
29.05.2026 06:50 Ответить
Все-коментарі як завжди розумні тільки пишуть їх дурні.Що повиннні зробити французи або англійці?Крадуть то в Україні і на вибори не вони ходять.Ви забули що років 20 ніхто рашці нічого не казав в ООн
29.05.2026 07:53 Ответить
29.05.2026 07:53 Ответить
Підтримую на всі 100%, навибирали мародерів і ненависників України, а сьогодні направляють увагу ідіотів і баранів на тих, хто нам допомагає. На кожному ресурсі сидять парочка ботів від бек офісів владних помийок і першими стараються направити думки українців, що чи то в ООН, чи в Євросоюзі, чи Конгресі США сидять ідіоти і не захищають Україну і жодного слова по відношенню до Зе і його команди, які мали б захищати Україну.
29.05.2026 08:07 Ответить
29.05.2026 08:07 Ответить
різкість потужного рівня
29.05.2026 09:01 Ответить
 
 