Франция и Великобритания резко ответили России на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон осудил угрозы Кремля в адрес гражданского населения Украины и дипломатических представительств в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению эскалации российских атак на Украину.

Реакция Франции на заявления России

Жером Боннафон заявил, что Франция считает неприемлемыми угрозы России в адрес украинских гражданских и дипломатических учреждений.

"Франция осуждает неприемлемые угрозы России в адрес украинских гражданских лиц, а также дипломатических представительств и международных организаций в Украине", - сказал он.

Он также подчеркнул, что такие действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, а посольство Франции продолжает работу в Киеве.

Позиция Великобритании в Совете Безопасности ООН

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки выразил обеспокоенность сообщениями об ударах по дипломатическим объектам в Киеве, в частности по помещениям ООН и жилому комплексу, где проживает посол Албании.

Он заявил, что Россия пытается продемонстрировать силу посредством массированных атак, но на самом деле это свидетельствует о ее слабости.

"Россия пытается демонстрировать силу посредством массированных атак, а затем приходит в этот зал и играет роль жертвы. Но правда заключается в том, что эскалация атак Москвы против гражданского населения свидетельствует о ее слабости", - сказал Кариуки.

Также он добавил, что Россия несет потери на поле боя, которые, по данным разведки, составляют почти полмиллиона военных.

Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.

