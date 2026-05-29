Франція і Британія різко відповіли Росії на засіданні Радбезу ООН

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон засудив погрози Кремля на адресу цивільного населення України та дипломатичних представництв у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН з обговорення ескалації російських атак на Україну.

Реакція Франції на заяви Росії

Жером Боннафон заявив, що Франція вважає неприйнятними погрози Росії щодо українських цивільних та дипломатичних установ.

"Франція засуджує неприйнятні погрози Росії на адресу українських цивільних осіб, а також дипломатичних представництв і міжнародних організацій в Україні", – сказав він.

Він також наголосив, що такі дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а посольство Франції продовжує роботу в Києві.

Позиція Великої Британії в Раді Безпеки ООН

Заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі висловив занепокоєння повідомленнями про удари по дипломатичних об’єктах у Києві, зокрема приміщеннях ООН та житловому комплексі, де проживає посол Албанії.

Він заявив, що Росія намагається показати силу через масовані атаки, але насправді це свідчить про її слабкість.

"Росія намагається демонструвати силу через масовані атаки, а потім приходить до цієї зали і грає роль жертви. Але правда полягає в тому, що ескалація атак Москви проти цивільного населення свідчить про її слабкість", – сказав Каріукі.

Також він додав, що Росія зазнає втрат на полі бою, які, за даними розвідки, становлять майже пів мільйона військових.

Та пи#дець.... "різкі" як Сітро.....
29.05.2026 01:51 Відповісти
грізно засудили. Молодці. Що далі?
29.05.2026 01:58 Відповісти
Далі занепокойники пішли в місцевий бар бухати.
29.05.2026 03:10 Відповісти
Судили...судили...- і засудили.
29.05.2026 02:15 Відповісти
Потужно!
29.05.2026 03:02 Відповісти
А як на них нападуть, як будуть засуджувати? Мені цікаво.
29.05.2026 03:12 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО БИОЛОГИЧЕСКОЕ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!! И ПОСТАВИТЬ ВОПРОС РЕБРОМ !!!
29.05.2026 03:13 Відповісти
ВОПРОС СБРОСИТЬ С НАС БЕШЕНОГО МЕДВЕДЯ !!! ИЛИ ПОЛУДОХЛОГО !)
29.05.2026 03:15 Відповісти
 
 