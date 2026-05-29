Ворожі безпілотники і ракети атакують Україну увечері 29 травня (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

О 18:23 - Ракета на Донеччині в напрямку Харківщини.

О 18:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Полтавщина: БпЛА на заході та центрі області, курс - північно-західний.

Чернігівщина: БпЛА на півдні від Сновська, курс - східний.

Сумщина: БпЛА на/повз Буринь зі сходу, курс - західний.

О 18:59 - БпЛА із Черкащини в напрямку Переяслава (Київщина).

О 19:03 - БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу н.п. Юріївка, курсом на північ.

О 19:05 - БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом.

О 19:06 - Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 19:11 - Ракети на півночі Полтавщини курс західний.

О 19:20 - Ракети на Полтавщині змінюють курс на Кременчук.

О 19:25 - Ракети на на півдні Черкащини курсом на Кіровоградщину.

О 19:26 - Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 19:28 - Ракета на Донеччині курсом на Харківщину.

О 19:31 - Полтавщина: групи БпЛА повз Котельву в напрямку Гоголевого.

О 19:32 - Ракета на півночі Полтавщини курс південний.

О 19:34 - Ракети на Черкащині курсом на Вінниччину.

О 19:41 - Ракети на Вінниччині курс західний.

О 19:46 - Ракети в напрямку Вінниці.

О 19:50 - Ракети на Вінниччині змінюють курс на Київщину.

О 19:53 - Ракета на сході від м.Києва, курс - південний.

О 19:54 - Біла Церква! В укриття.

О 19:56 - КР з півдня Київщини в напрямку Вінниччини, а також КР на південному заході Київщини, курс - північно-східний.

О 20:09 - Повітряні сили повідомляють:

Нові групи БпЛА з Бєлгородщини (рф) по межі Харківщини і Сумщини курсом на Полтавщину.

Полтавщина: БпЛА на/повз Миргород, курс - західний.

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникове.

О 20:13 - Ракета на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 20:31 - Миколаївщина: БпЛА повз Снігурівку, в північно-західному напрямку.

