Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 29 мая (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:23 — ракета в Донецкой области в направлении Харьковской области.
В 18:35 - Воздушные силы ВСУ сообщают:
- Полтавская область: БПЛА на западе и в центре области, курс - северо-западный.
- Черниговская область: БПЛА к югу от Сновска, курс — восточный.
- Сумская область: БПЛА над/мимо Буриня с востока, курс — западный.
В 18:59 — БПЛА из Черкасской области в направлении Переяслава (Киевская область).
Обновленная информация
В 19:03 – БпЛА на севере Днепропетровщины вблизи н.п. Юрьевка, курсом на север.
В 19:05 – БпЛА на Сумщине в р-не. н.п. Большая Писаревка и Кириковка двигаются по западному курсу.
В 19:06 – скоростная цель на Сумщине курсом на Полтавщину.
Обновленная информация
В 19:11 – ракеты на севере Полтавщины курс западный.
В 19:20 - ракеты в Полтавской области меняют курс на Кременчуг.
В 19:25 - ракеты на юге Черкасской области курсом на Кировоградщину.
В 19:26 – ракета на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 19:28 - ракета в Донецкой области курсом на Харьковщину.
В 19:31 - Полтавщина: группы БпЛА мимо Котельвы в направлении Гоголевого.
В 19:32 – ракета на севере Полтавщины курс южный.
В 19:34 – ракеты на Черкасщине курсом на Виннитчину.
В 19:41 - ракеты в Винницкой области курс западный.
Обновленная информация
В 19:46 – ракеты в направлении Винницы.
В 19:50 - ракеты в Винницкой области меняют курс на Киевщину.
В 19:53 – ракета к востоку от г.Киева, курс – южный.
В 19:54 – Белая Церковь! В укрытие.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
