Франция вызовет посла РФ после попадания российского дрона в дом в Румынии

Франция вызовет российского посла и потребует объяснений после инцидента с российским дроном, который попал в жилой дом в Румынии недалеко от украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Париж требует объяснений

Глава французского МИД назвал инцидент безответственным актом и напомнил, что это не первый случай, когда российские беспилотники или другие летательные аппараты нарушают воздушное пространство стран Европейского Союза и НАТО.

"Это безответственный акт с участием дрона, и это не впервые. Неоднократно российские дроны и другие летательные аппараты входили в воздушное пространство Европейского Союза и НАТО", - заявил Барро.

По его словам, Франция потребует объяснений от российской стороны, когда посол РФ прибудет в французское внешнеполитическое ведомство.

Читайте: Российский военный самолет мог залететь в воздушное пространство Финляндии

Россию обвинили в попытках запугивания

Барро также напомнил, что на этой неделе посла России уже вызывали в МИД Франции после массированных российских ударов по гражданским объектам в Украине.

"Сегодня утром я вызвал посла России во Франции, чтобы сказать ему, что массированные удары минувших выходных по гражданским лицам, угрозы, нависающие над французскими и европейскими дипломатами в Москве, а также эти новые безответственные действия являются запугиванием - безрассудным, но тщетным, потому что они ни при каких обстоятельствах не отвратят нас от поддержки украинского сопротивления", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция вызвала посла РФ из-за угроз дипломатам

Позиция Франции

Во французском МИД ранее заявляли, что вызов российского посла должен продемонстрировать нежелание Парижа мириться с попытками давления и запугивания.

Также Франция подтвердила, что не планирует эвакуировать свое посольство из Украины, несмотря на угрозы со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Литве предупредили о новых вторжениях дронов в страны Балтии, - СМИ