Франция вызовет посла РФ после попадания российского дрона в дом в Румынии

Франция потребует от посла РФ объяснений по поводу попадания дрона в Румынии

Франция вызовет российского посла и потребует объяснений после инцидента с российским дроном, который попал в жилой дом в Румынии недалеко от украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

Париж требует объяснений

Глава французского МИД назвал инцидент безответственным актом и напомнил, что это не первый случай, когда российские беспилотники или другие летательные аппараты нарушают воздушное пространство стран Европейского Союза и НАТО.

"Это безответственный акт с участием дрона, и это не впервые. Неоднократно российские дроны и другие летательные аппараты входили в воздушное пространство Европейского Союза и НАТО", - заявил Барро.

По его словам, Франция потребует объяснений от российской стороны, когда посол РФ прибудет в французское внешнеполитическое ведомство.

Россию обвинили в попытках запугивания

Барро также напомнил, что на этой неделе посла России уже вызывали в МИД Франции после массированных российских ударов по гражданским объектам в Украине.

"Сегодня утром я вызвал посла России во Франции, чтобы сказать ему, что массированные удары минувших выходных по гражданским лицам, угрозы, нависающие над французскими и европейскими дипломатами в Москве, а также эти новые безответственные действия являются запугиванием - безрассудным, но тщетным, потому что они ни при каких обстоятельствах не отвратят нас от поддержки украинского сопротивления", - подчеркнул министр.

Позиция Франции

Во французском МИД ранее заявляли, что вызов российского посла должен продемонстрировать нежелание Парижа мириться с попытками давления и запугивания.

Также Франция подтвердила, что не планирует эвакуировать свое посольство из Украины, несмотря на угрозы со стороны России.

Потужне рішення французів.
29.05.2026 12:41 Ответить
Придет посол, послушает Ноту или занепокоиння и пойдет к себе обратно в посольство "плакать", а французы пойдут раздувать щеки- "Какие мы смелые".
29.05.2026 12:42 Ответить
Або навпаки - посол просто пошле французів нах ... лісом і на цьому всі заспокояться .
29.05.2026 12:46 Ответить
Це більш вірогідно. І французи ще будуть раді, шо він їм на стола не насрав і якогось вимикача світла не виковиряв.
29.05.2026 14:04 Ответить
Так так, нехай французи відшльопають його по дупці
29.05.2026 12:49 Ответить
Як очікувалося "побитий чоловік" Макрон виявився найрішучішим.
29.05.2026 13:02 Ответить
Макрон просто потім спригує з політики, так шо зараз можна дозовано наганяти жаху. Типу, последний раз купаюсь!
29.05.2026 13:19 Ответить
Оце і є те "найстрашніше" для раші ,що можуть зробити країни НАТО , за її злочини!
29.05.2026 14:15 Ответить
 
 