Франция вызвала посла РФ из-за угроз дипломатам

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Российской Федерации на фоне массированных атак РФ на Украину и угроз в адрес украинцев и иностранных дипломатов.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"В результате массированных ударов, нанесенных в минувшие выходные, и учитывая недопустимые угрозы, нависшие над украинскими гражданскими лицами и иностранными дипломатами, министерство Европы и иностранных дел вызывает по требованию министра посла Российской Федерации во Франции", – сообщили в МИД.

По словам французских дипломатов, "своими действиями Россия ежедневно демонстрирует свой цинизм и пренебрежение международным правом".

Читайте: Польша вызвала посла РФ из-за угроз нанести удары по Киеву

РФ должна прекратить войну

"Франция решительно осуждает запугивания со стороны Москвы, которые являются доказательством военного тупика, в котором страна оказалась в Украине. Франция повторяет свой призыв к России прекратить ее незаконную агрессивную войну в Украине", – добавили в МИД Франции.

Читайте: Генсек ООН Гутерриш "глубоко обеспокоен" угрозами РФ нанести удары по Киеву

Что предшествовало