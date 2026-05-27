Франция вызвала посла РФ из-за угроз дипломатам
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Российской Федерации на фоне массированных атак РФ на Украину и угроз в адрес украинцев и иностранных дипломатов.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что известно
"В результате массированных ударов, нанесенных в минувшие выходные, и учитывая недопустимые угрозы, нависшие над украинскими гражданскими лицами и иностранными дипломатами, министерство Европы и иностранных дел вызывает по требованию министра посла Российской Федерации во Франции", – сообщили в МИД.
По словам французских дипломатов, "своими действиями Россия ежедневно демонстрирует свой цинизм и пренебрежение международным правом".
РФ должна прекратить войну
"Франция решительно осуждает запугивания со стороны Москвы, которые являются доказательством военного тупика, в котором страна оказалась в Украине. Франция повторяет свой призыв к России прекратить ее незаконную агрессивную войну в Украине", – добавили в МИД Франции.
Что предшествовало
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
- В свою очередь, посольство Франции в Украине осудило эти заявления МИД России и отметило, что продолжит работу в Киеве в обычном режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Франція
викликалавислала посла РФ через погрози..." Джерело: https://censor.net/ua/n4005361