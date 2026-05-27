Франція викликала посла РФ через погрози дипломатам

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Російської Федерації на тлі масованих атак РФ на Україну та погроз на адресу українців та іноземних дипломатів.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що відомо

"Унаслідок масованих ударів, завданих минулими вихідними, та з огляду на неприйнятні погрози, що нависли над українськими цивільними особами та іноземними дипломатами, міністерство Європи та закордонних справ викликає на вимогу міністра посла Російської Федерації у Франції", – повідомили в МЗС.

За словами французьких дипломатів, "своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права".

РФ має припинити війну

"Франція рішуче засуджує залякування з боку Москви, які є доказом військового глухого кута, в якому країна опинилася в Україні. Франція повторює свій заклик до Росії припинити її незаконну агресивну війну в Україні", – додали в МЗС Франції.

Це вже у кацапів ІСТЕРИКА...
27.05.2026 17:01 Відповісти
А хотілося би, щоб
27.05.2026 17:04 Відповісти
Долго думали.
27.05.2026 17:22 Відповісти
 
 