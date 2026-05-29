Франція викличе посла РФ після влучання російського дрона в будинок у Румунії

Франція вимагатиме від посла РФ пояснень через влучання дрона у Румунії

Франція викличе російського посла та вимагатиме пояснень після інциденту з російським дроном, який влучив у житловий будинок у Румунії неподалік українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі France Inter.

Париж вимагає пояснень

Глава французького МЗС назвав інцидент безвідповідальним актом і нагадав, що це не перший випадок, коли російські безпілотники або інші літальні апарати порушують повітряний простір країн Європейського Союзу та НАТО.

"Маємо безвідповідальний акт за участю дрона, і це не вперше. Неодноразово російські дрони та інші літальні апарати заходили в повітряний простір Європейського Союзу та НАТО", – заявив Барро.

За його словами, Франція вимагатиме пояснень від російської сторони, коли посол РФ прибуде до французького зовнішньополітичного відомства.

Росію звинуватили у спробах залякування

Барро також нагадав, що цього тижня посла Росії вже викликали до МЗС Франції після масованих російських ударів по цивільних об’єктах в Україні.

"Сьогодні вранці я викликав посла Росії у Франції, щоб сказати йому, що масовані удари минулих вихідних по цивільних, погрози, які нависають над французькими та європейськими дипломатами в Москві, а також ці нові безвідповідальні дії є залякуванням – безрозсудним, але марним, бо вони за жодних обставин не відвернуть нас від підтримки українського спротиву", – наголосив міністр.

Позиція Франції

У французькому МЗС раніше заявляли, що виклик російського посла має продемонструвати небажання Парижа миритися зі спробами тиску та залякування.

Також Франція підтвердила, що не планує евакуйовувати своє посольство з України, попри погрози з боку Росії.

Потужне рішення французів.
29.05.2026 12:41 Відповісти
Придет посол, послушает Ноту или занепокоиння и пойдет к себе обратно в посольство "плакать", а французы пойдут раздувать щеки- "Какие мы смелые".
29.05.2026 12:42 Відповісти
Або навпаки - посол просто пошле французів нах ... лісом і на цьому всі заспокояться .
29.05.2026 12:46 Відповісти
Це більш вірогідно. І французи ще будуть раді, шо він їм на стола не насрав і якогось вимикача світла не виковиряв.
29.05.2026 14:04 Відповісти
Так так, нехай французи відшльопають його по дупці
29.05.2026 12:49 Відповісти
Як очікувалося "побитий чоловік" Макрон виявився найрішучішим.
29.05.2026 13:02 Відповісти
Макрон просто потім спригує з політики, так шо зараз можна дозовано наганяти жаху. Типу, последний раз купаюсь!
29.05.2026 13:19 Відповісти
Оце і є те "найстрашніше" для раші ,що можуть зробити країни НАТО , за її злочини!
29.05.2026 14:15 Відповісти
 
 