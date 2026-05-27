Російський військовий літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії

Російський військовий літак міг порушити повітряний простір Фінляндії

У Фінляндії заявили про ймовірне порушення повітряного простору країни російським військовим літаком у районі Фінської затоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Інцидент стався вдень 27 травня поблизу району Порккала.

У фінському Міноборони повідомили, що російський літак, ймовірно, намагався обійти грозовий фронт і під час маневру міг ненадовго зайти у повітряний простір Фінляндії.

Після цього Військово-повітряні сили Фінляндії оперативно підняли авіацію.

Який саме російський військовий літак фігурує в інциденті, у відомстві не уточнили.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що за фактом можливого порушення вже розпочали офіційне розслідування.

Його проводить Прикордонна служба Фінляндії.

А мав би залетіти і загадково зникнути.
27.05.2026 17:33 Відповісти
Такі "порушення" ********* планує і здійснює регулярно. Треба збивати відразу без попередження. Порушив - збили. Крапка. Лише така тактика змушує ********* поважати кордони.
27.05.2026 17:35 Відповісти
Виправдання сапам шукають.
Залетів
-збили.
В грозу попав.
27.05.2026 17:35 Відповісти
Помітим, що з якогось моменту порушення повітряного просторуТуреччини (навіть ймовірні) стали відсутніми.
27.05.2026 17:50 Відповісти
Взагалі-то, Фінляндія могла б його і збити, щоб наступного разу не залітав.
27.05.2026 17:51 Відповісти
Так як вони реагують, він міг долетіти і до Лісабона.
27.05.2026 17:53 Відповісти
Можна стаки ставити-хто рішиться збити-у кого помідори залізні?
27.05.2026 17:58 Відповісти
Тоесть они не уверены. Неверное они вероломно отключили транспондеры и даже не связались с авиадиспетчерами. Сволочи.
27.05.2026 18:04 Відповісти
 
 