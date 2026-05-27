Російський військовий літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії

У Фінляндії заявили про ймовірне порушення повітряного простору країни російським військовим літаком у районі Фінської затоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Інцидент стався вдень 27 травня поблизу району Порккала.

У фінському Міноборони повідомили, що російський літак, ймовірно, намагався обійти грозовий фронт і під час маневру міг ненадовго зайти у повітряний простір Фінляндії.

Після цього Військово-повітряні сили Фінляндії оперативно підняли авіацію.

Який саме російський військовий літак фігурує в інциденті, у відомстві не уточнили.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що за фактом можливого порушення вже розпочали офіційне розслідування.

Його проводить Прикордонна служба Фінляндії.

