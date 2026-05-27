Російський військовий літак міг залетіти у повітряний простір Фінляндії
У Фінляндії заявили про ймовірне порушення повітряного простору країни російським військовим літаком у районі Фінської затоки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.
Інцидент стався вдень 27 травня поблизу району Порккала.
У фінському Міноборони повідомили, що російський літак, ймовірно, намагався обійти грозовий фронт і під час маневру міг ненадовго зайти у повітряний простір Фінляндії.
Після цього Військово-повітряні сили Фінляндії оперативно підняли авіацію.
Який саме російський військовий літак фігурує в інциденті, у відомстві не уточнили.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що за фактом можливого порушення вже розпочали офіційне розслідування.
Його проводить Прикордонна служба Фінляндії.
Залетів
-збили.
В грозу попав.