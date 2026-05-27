Российский военный самолет мог залететь в воздушное пространство Финляндии

Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

В Финляндии заявили о возможном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в районе Финского залива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.

Инцидент произошел днем 27 мая вблизи района Порккала.

В финском Минобороны сообщили, что российский самолет, вероятно, пытался обойти грозовой фронт и во время маневра мог ненадолго зайти в воздушное пространство Финляндии.

После этого Военно-воздушные силы Финляндии оперативно подняли авиацию.

Какой именно российский военный самолет фигурирует в инциденте, в ведомстве не уточнили.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что по факту возможного нарушения уже начато официальное расследование.

Его проводит Пограничная служба Финляндии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ осуществила полет ядерных бомбардировщиков Ту-95 над Норвежским морем: НАТО поднимало истребители

А мав би залетіти і загадково зникнути.
27.05.2026 17:33 Ответить
Такі "порушення" ********* планує і здійснює регулярно. Треба збивати відразу без попередження. Порушив - збили. Крапка. Лише така тактика змушує ********* поважати кордони.
27.05.2026 17:35 Ответить
Виправдання сапам шукають.
Залетів
-збили.
В грозу попав.
27.05.2026 17:35 Ответить
Помітим, що з якогось моменту порушення повітряного просторуТуреччини (навіть ймовірні) стали відсутніми.
27.05.2026 17:50 Ответить
Взагалі-то, Фінляндія могла б його і збити, щоб наступного разу не залітав.
27.05.2026 17:51 Ответить
Так як вони реагують, він міг долетіти і до Лісабона.
27.05.2026 17:53 Ответить
Можна стаки ставити-хто рішиться збити-у кого помідори залізні?
27.05.2026 17:58 Ответить
Тоесть они не уверены. Неверное они вероломно отключили транспондеры и даже не связались с авиадиспетчерами. Сволочи.
27.05.2026 18:04 Ответить
Боже, подари странам НАТО - ЭРДОГАНА!!!!
Или хотя бы ЯЙЦА ЭРДОГАНА......
27.05.2026 18:42 Ответить
 
 