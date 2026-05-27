Российский военный самолет мог залететь в воздушное пространство Финляндии
В Финляндии заявили о возможном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в районе Финского залива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.
Инцидент произошел днем 27 мая вблизи района Порккала.
В финском Минобороны сообщили, что российский самолет, вероятно, пытался обойти грозовой фронт и во время маневра мог ненадолго зайти в воздушное пространство Финляндии.
После этого Военно-воздушные силы Финляндии оперативно подняли авиацию.
Какой именно российский военный самолет фигурирует в инциденте, в ведомстве не уточнили.
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что по факту возможного нарушения уже начато официальное расследование.
Его проводит Пограничная служба Финляндии.
Залетів
-збили.
В грозу попав.
