Враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попадание в АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 30 мая россияне нанесли массированный удар по Шостке в Сумской области. Повреждены жилые и нежилые здания, административные сооружения и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Существовала угроза повторных ударов

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожары и обследовали поврежденные территории одновременно в нескольких местах.

Из-за угрозы повторных ударов работы временно приостанавливали.

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Атака на АЗС в Сумах

По данным ОВА, утром вражеский БПЛА попал в одну из АЗС в Сумах, вызвав пожар.



Все очаги возгорания ликвидированы.



По предварительной информации, пострадавших нет.









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