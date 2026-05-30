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Враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попадание в АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 30 мая россияне нанесли массированный удар по Шостке в Сумской области. Повреждены жилые и нежилые здания, административные сооружения и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Существовала угроза повторных ударов

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожары и обследовали поврежденные территории одновременно в нескольких местах.

Из-за угрозы повторных ударов работы временно приостанавливали.

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Атака на АЗС в Сумах

По данным ОВА, утром вражеский БПЛА попал в одну из АЗС в Сумах, вызвав пожар.

Все очаги возгорания ликвидированы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрел Сумской области
Обстрел Сумской области
Обстрел Сумской области
Обстрел Сумской области

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обстрел (32974) Сумская область (4202) Сумы (1364) Шостка (121) Сумский район (612) Шосткинский район (164)
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