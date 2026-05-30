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Враг массированно атаковал Шостку. В Сумах попадание в АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 30 мая россияне нанесли массированный удар по Шостке в Сумской области. Повреждены жилые и нежилые здания, административные сооружения и транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Существовала угроза повторных ударов
Как отмечается, спасатели ликвидировали пожары и обследовали поврежденные территории одновременно в нескольких местах.
Из-за угрозы повторных ударов работы временно приостанавливали.
Атака на АЗС в Сумах
По данным ОВА, утром вражеский БПЛА попал в одну из АЗС в Сумах, вызвав пожар.
Все очаги возгорания ликвидированы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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